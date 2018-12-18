Как бороться с неотгулянными отпусками

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В конце года ко множеству текущих задач отделов персонала добавляется еще одна неотложная – ликвидация хвостов отпусков. История проблемы накопления неотгулянных отпусков косвенно связана с новогодними праздниками. В 2004 г. в Трудовой кодекс (ТК) внесли изменения, согласно которым люди получили отдых с 1 по 5 января. А в 2012 г. каникулы продлили до восьми дней – с 1 по 8 января. С учетом выходных продолжительность каникул составляет примерно 10 дней – почти полноценный отпуск. Именно по этой причине сотрудники стали меньше отдыхать в течение года, а длинные майские праздники усилили тренд. Многим хватает праздничных дней для отдыха, и законный оплачиваемый отпуск они используют лишь частично. Эта ситуация – огромный риск для работодателей.

Статья 115 ТК говорит, что сотрудник имеет право не менее чем на 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Их в любом случае необходимо использовать, и одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней. Но почти в любой компании найдутся сотрудники с «хвостами» – неотгулянными днями отпуска. У некоторых они достигают 50, 100 и более дней. В нашей практике был случай, когда человек за 11 лет работы отгулял всего три недели. Это уже серьезное нарушение – штраф за непредоставленный отдых составляет 50 000 руб. на каждого сотрудника. Инспекция по труду обяжет в течение месяца закрыть хвосты.

Избавиться от хвостов, чтобы начать новый год с чистого листа, можно несколькими способами.