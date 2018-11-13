Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Неотгулянные отпуска отныне не горят

Неотгулянные отпуска больше не будут сгорать

Многолетний спор о сгорании отпусков разрешился в Конституционном суде
Давид Денисенко, юрист PwC Legal
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Конституционный суд в постановлении от 25 октября 2018 г. № 38-п поставил точку в многолетнем споре о сгорании отпусков. Прежде суды по-разному толковали положение Конвенции Международной организации труда № 132 «Об оплачиваемых отпусках». Россия ратифицировала эту конвенцию в июле 2010 г., в силу она вступила с сентября 2011 г. В конвенции сказано, что непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска (не менее двух недель) предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска – не позже, чем в течение 18 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск. Другими словами, если у работника в 2017 г. было 28 дней отпуска, он должен был отгулять как минимум 14 дней подряд, а оставшиеся дни использовать до 1 июля 2019 г.

До конвенции суды принимали положительные для работников решения – работодатель должен выплатить компенсацию за все дни неиспользованного отпуска, накопившиеся у работника к моменту увольнения.

А после вступления конвенции в силу в России судебная практика по спорам о выплате компенсации за неиспользованные отпуска работникам при увольнении стала противоречивой.

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