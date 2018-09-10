Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Спорный средний заработок

Почему возникают споры при расчете среднего заработка

И в чем причина низких выплат отпускникам и командированным
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Расчет среднего заработка – весьма запутанная тема. Многие сотрудники думают, что иногда в отпуске или командировке они получают меньше, чем им причитается. Это приводит к обидам и конфликтам. Но работодатели не в силах что-либо изменить – правила расчета среднего заработка строго регламентированы законом. Почему же возникают споры?

- Средний заработок – средняя зарплата сотрудника, начисленная за расчетный период, скажем за год. Согласно ст. 139 Трудового кодекса, надо учитывать все виды выплат, существующие в компании. Постановление правительства № 922 от 24.12.2007 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» уточняет, что в среднем заработке учитываются оклад, зарплата за сдельную работу, доход в процентах от выручки или в неденежной форме. Речь идет о фактических выплатах и фактически отработанном времени за год.

Есть пять ситуаций, когда применяется средний заработок: отпускные и оплата неиспользованного отпуска при увольнении, командировка, обучение (повышение квалификации) и медосмотры, периоды для беременных женщин и семейнообязанных (диспансеризация, перерывы для кормления, пособие по уходу за ребенком), а также выходное пособие при увольнении и сохранение зарплаты до трудоустройства. Самые распространенные случаи – отпуск и командировка.

- Расчет отпускных – один из наиболее сложных вопросов, потому что закон диктует одни правила начисления, а рынок труда – другие. ТК говорит, что у сотрудника есть право минимум на 28 календарных дней отпуска, а у компании – право определять, когда этот отпуск дать. Если следовать букве закона, работодатель должен составить график отпусков и отправить человека на отдых сразу на все четыре недели. В таком случае потерь в заработке почти не будет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Если у вас есть подписка - вы можете продлить ее по этой акции. Мы добавим дополнительный период к вашей подписке, когда она закончится | 19 руб. за один месяц с «Автоплатежом» 590 руб. за следующий месяц.
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике