Почему возникают споры при расчете среднего заработка

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Расчет среднего заработка – весьма запутанная тема. Многие сотрудники думают, что иногда в отпуске или командировке они получают меньше, чем им причитается. Это приводит к обидам и конфликтам. Но работодатели не в силах что-либо изменить – правила расчета среднего заработка строго регламентированы законом. Почему же возникают споры?

- Средний заработок – средняя зарплата сотрудника, начисленная за расчетный период, скажем за год. Согласно ст. 139 Трудового кодекса, надо учитывать все виды выплат, существующие в компании. Постановление правительства № 922 от 24.12.2007 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» уточняет, что в среднем заработке учитываются оклад, зарплата за сдельную работу, доход в процентах от выручки или в неденежной форме. Речь идет о фактических выплатах и фактически отработанном времени за год.

Есть пять ситуаций, когда применяется средний заработок: отпускные и оплата неиспользованного отпуска при увольнении, командировка, обучение (повышение квалификации) и медосмотры, периоды для беременных женщин и семейнообязанных (диспансеризация, перерывы для кормления, пособие по уходу за ребенком), а также выходное пособие при увольнении и сохранение зарплаты до трудоустройства. Самые распространенные случаи – отпуск и командировка.

- Расчет отпускных – один из наиболее сложных вопросов, потому что закон диктует одни правила начисления, а рынок труда – другие. ТК говорит, что у сотрудника есть право минимум на 28 календарных дней отпуска, а у компании – право определять, когда этот отпуск дать. Если следовать букве закона, работодатель должен составить график отпусков и отправить человека на отдых сразу на все четыре недели. В таком случае потерь в заработке почти не будет.