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Елена Горелова|Полина Юдина
Карьера
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Чем вреден длинный отпуск

Чем вреден длинный отпуск

И для кого он заканчивается увольнением

После летнего отпуска 25% сотрудников едва справились с желанием уволиться сразу же после возвращения, подсчитали исследователи из HeadHunter, опросившие в сентябре 4211 россиян. А среди людей, ищущих работу, почти 70% приняли это решение именно после отпуска, по данным международного сайта Monster.com, на котором работодатели и сотрудники ищут друг друга. Эксперты сайта заметили, что бум увольнений приходится на начало осени.

Сотрудница «М.видео» улетела в отпуск на Мальдивы вместе с семьей и уже там решила уволиться и заняться собственным бизнесом – торговлей сантехникой. Издалека такие решения даются легче: прямо с острова она написала начальнику письмо, сообщив, что уходит, рассказывает она. Часто решения об уходе с наемной работы и открытии своего дела люди принимают именно в отпуске, знает директор по персоналу «Велес капитала» Марина Миронова.

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