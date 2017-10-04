Чем вреден длинный отпуск
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
После летнего отпуска 25% сотрудников едва справились с желанием уволиться сразу же после возвращения, подсчитали исследователи из HeadHunter, опросившие в сентябре 4211 россиян. А среди людей, ищущих работу, почти 70% приняли это решение именно после отпуска, по данным международного сайта Monster.com, на котором работодатели и сотрудники ищут друг друга. Эксперты сайта заметили, что бум увольнений приходится на начало осени.
Сотрудница «М.видео» улетела в отпуск на Мальдивы вместе с семьей и уже там решила уволиться и заняться собственным бизнесом – торговлей сантехникой. Издалека такие решения даются легче: прямо с острова она написала начальнику письмо, сообщив, что уходит, рассказывает она. Часто решения об уходе с наемной работы и открытии своего дела люди принимают именно в отпуске, знает директор по персоналу «Велес капитала» Марина Миронова.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}