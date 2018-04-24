Почему российские компании платят мизерные командировочные

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Варвара Гранкова

Недавно сервис OneTwoTrip for Business провел онлайн-опрос, каким образом сотрудникам компаний оплачивают расходы в командировках. 71% из 1300 опрошенных бизнес-путешественников признались, что суточных не хватает на расходы в поездках. Довольны выплатами 29%.

Авторы опроса выясняли, сколько же платят компании. Каждый пятый респондент сообщил, что получает менее 300 руб. суточных, и лишь 8% командированных сказали, что им платят больше 2000 руб. суточных.

Справедливый расчет суточных влияет на заинтересованность сотрудников в командировках и, если сотрудник вынужден тратить личные деньги, у него пропадает желание выезжать, говорит директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков. В то же время работодателю не следует платить больше, чем необходимо, потому что сотрудники тут же потратят эти деньги на личные нужды, замечает он. «Ведомости» пытались выяснить, как компании рассчитывают суточные.

Не хватает на еду

Многие из опрошенных «Ведомостями» сотрудников компаний говорили, что получают от работодателя не более 700 руб. на сутки. Откуда взялась эта сумма?

По закону компания может платить сотруднику любые суточные на свое усмотрение, однако только суточные до 700 руб. для поездок по России и до 2500 руб. для поездок за рубеж не облагаются страховыми взносами и НДФЛ, говорит Анна Иванова, руководитель практики трудового права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Затраты на командировки в расходы компании удастся списать, только если она сможет правильно документально подтвердить, что эти расходы действительно производственные, говорит партнер компании Strategic Business Partner Елена Каминская. В противном случае налоговая инспекция может заподозрить компанию в раздувании себестоимости с целью ухода от налогов.

Размер командировочных и виды расходов сотрудников обычно регулируются нормативными актами компании, говорит Иванова. И если затраты на питание в командировке превысили установленные суточные, сотрудник вправе потребовать возмещения. Однако эта компенсация тоже облагается страховыми взносами, говорит юрист. Если завтрак входит в стоимость номера в гостинице, во многих российских провинциальных городах на 700 руб. вполне можно пообедать и поужинать, считает Виктория Петрова, гендиректор консалтинговой компании «ЛюдиPeople».

Сотрудники же говорят, что этих денег не хватает даже на еду. Один из сотрудников компании, входящей в группу ОАК, рассказал, например, что в командировках часто вынужден угощать в ресторанах партнеров по бизнесу, 700 руб. в сутки ему не хватает и он вынужден доплачивать из собственного кармана. Он сообщил, что линейным менеджерам представительские расходы не полагаются.

Суточные в 700 руб. платили еще 10 лет назад, вспоминает партнер EY Денис Королев, который тогда работал в другой компании. Он рассказывает, что постоянно ездил в командировки в Сибирь, ему выдавали 720 руб. на сутки и за питание в отдаленных районах страны, например на Крайнем Севере, он нередко доплачивал сам.

Суточные в компании ФСК ЕЭС, по словам их представителей, выше 700 руб. Райффайзенбанк, по словам представителя, платит от 1000 руб. суточных в России. Суточные в ФСК ЕЭС ежеквартально корректируются в соответствии с индексом потребительских цен, утверждает представитель.

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