Зачем российским компаниям оценка работы совета директоров

Какие недостатки они находят и что потом делают с результатами оценки

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Варвара Гранкова

В конце прошлого года наблюдательный совет Сбербанка принял решение нанять независимого консультанта для независимой оценки собственной деятельности в 2018 г. Стартовая сумма контракта составляла 5 млн руб. Сейчас эффективность работы совета оценивают Oliver Wyman и Ассоциация независимых директоров, оценщики готовят отчет. Наблюдательный совет заказывает внешнюю оценку качества собственной работы третий раз – начиная с 2013 г. В конце декабря компания «Роснефть» объявила аналогичный конкурс на проведение внешней оценки деятельности совета директоров на сумму 3,2 млн руб.

Подобную оценку советов директоров проводят многие крупные российские компании начиная с 2014 г., когда эта рекомендация появилась в Кодексе корпоративного управления, рассказывает Олег Швырков, руководитель группы услуг в области корпоративного управления EY. Регулятор – Центробанк – настоятельно рекомендовал советам директоров проводить внутреннюю оценку ежегодно и раз в три года – силами сторонних консультантов. Что же все-таки оценивают эксперты в работе советов директоров и что потом компании делают с результатами оценки?

Сначала документы

Речь идет не о проверке, насколько продуманные и правильные бизнес-решения принимают советы, оценка касается самой организации рабочего процесса советов. Согласно докладу Deloitte, эксперты оценивают такие факторы, как состав совета, структура, его вовлеченность в деятельность компании, повестка совещаний и план работы, роль председателя, информация, предоставляемая к заседаниям. Кроме того, эксперты оценивают, насколько динамично и продуктивно члены совета работают в команде.

«Обычно мы начинаем с изучения документов – устава, положения о совете директоров и комитетах, протоколов заседаний», – рассказывает Швырков. Эксперты изучают, насколько полный набор документов компания смогла предоставить, что обсуждалось на заседаниях и как протекала дискуссия. Из протоколов видно, кто и как посещал собрания, говорит Швырков.