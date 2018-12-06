Российские компании научились убедительно оправдываться

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Мажоритарные акционеры компаний не слишком заинтересованы в полном соблюдении кодекса Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк, следящий за качеством корпоративного управления в публичных российских компаниях, недавно провел исследование, насколько хорошо крупнейшие предприятия соблюдали принципы Кодекса корпоративного управления в 2017 г. Он изучил 75 компаний, акции которых включены в котировальные списки первого и второго уровней Московской биржи. Исследование показало, что доля организаций, соблюдающих принципы кодекса, выросло с 58% в 2015 г. до 71% в 2017 г. Тем не менее ряд важнейших принципов компании как не соблюдали раньше, так и не соблюдают до сих пор. Речь идет о равных условиях для всех акционеров, и больших, и малых, о выплате разумных премий топ-менеджменту в зависимости от результатов его труда, а также о прозрачности правил принятия ключевых решений (так называемых существенных корпоративных действий).

Главы и принципы

Всего в кодексе семь глав: права акционеров, совет директоров, корпоративный секретарь, система вознаграждения, система внутреннего контроля и управления рисками, раскрытие информации, существенные корпоративные действия. Лучше всего, по данным исследования, компании выполняют требования главы о корпоративном секретаре (85% компаний заявили о полном соблюдении принципов этой главы). Хуже всего с существенными корпоративными действиями, правами акционеров и системой мотивации топ-менеджмента. Только 11% компаний исполняют все положения главы о системе вознаграждения (10 принципов), 7% – принципы главы о правах акционеров (13 принципов) и еще 7% – главы о существенных корпоративных действиях (5 принципов).