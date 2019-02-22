Как швея из Екатеринбурга поставляет детские манежи в РЖД

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Варвара Гранкова

В 2008 г. швея Надежда Ильина с полугодовалым сыном отправилась на поезде из Екатеринбурга в Когалым к бабушке. Поезд ехал сутки, ночью Ильина не сомкнула глаз: ребенок ворочался, приходилось постоянно за ним следить. В гостях у бабушки Ильина сшила тканевый манеж и использовала его на обратном пути. Конструкция простая – манеж представляет собой параллелепипед, четыре стенки которого сделаны из синтетической прозрачной сетки, а дно – из непромокаемой ткани. С помощью лямок он крепится к верхней и нижней полкам, поэтому держит форму. Манеж предназначен для детей до 5 лет, подходит для плацкартных и купейных вагонов. В сложенном виде он помещается в дамскую сумочку.

Подруги Ильиной стали просить ее сшить такой же манеж. Женщина поняла, что на манежах можно неплохо заработать – если договориться с РЖД и продавать манежи прямо в поездах. Она запатентовала изделие и зарегистрировала компанию «Манюни». На переговоры с РЖД она потратила около двух лет. Но за это время выяснилось, что поезда – вовсе не главный рынок сбыта. Основными покупателями «Манюней» стали интернет-магазины. Сейчас 37-летняя предпринимательница продает по 8000 манежей в год, в рознице они стоят от 1500 до 2200 руб. за штуку. В 2017 г. выручка ООО «Манюни» составила около 10 млн руб., валовая рентабельность – 57%, по данным компании.

Китайская сетка