Как бывший менеджер «Яндекс.Такси» открыл «темную кухню»

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Яков Менделеев – основатель «Много лосося» Андрей Гордеев / Ведомости

34-летний Яков Менделеев несколько лет назад работал старшим операционным менеджером агрегатора такси Uber. Он наблюдал, как быстро растет число пользователей приложения доставки еды из кафе UberEats. Менделеев задумал открыть кухню без зала и официантов, а заказы получать через агрегаторы доставки готовых блюд. За рубежом такие рестораны называют dark kitchen, они бурно развиваются, говорит Менделеев. Вскоре представился удобный случай. «Яндекс» купил бизнес Uber в России, и Менделеева понизили в должности – до операционного менеджера «Яндекс.Такси». Весной 2018 г. он уволился по соглашению сторон, получил хороший бонус и решил начать свое дело.

В открытие кафе Менделеев вложил около 600 000 руб. – снял кухню в 15 кв. м, нанял повара и купил продукты. Меню состояло из несложных блюд с лососем: роллов, суши, супов и салатов. Идею подсказал друг – гурман и любитель лососины, рассказывает Менделеев. Сразу придумалось и название – «Много лосося». Менделеев подключился к агрегаторам «Яндекс.Еда» и Delivery Club и был уверен, что сервисы обеспечат ему стабильный поток заказов. Но никто не хотел заказывать еду из неизвестного ресторана. Чтобы выжить, Менделееву пришлось обзавестись собственным сайтом, запустить рекламу, нанять своих курьеров и в конце концов открыть точку на фудкорте Ленинградского рынка. Средний чек кафе составляет около 1000 руб. Сейчас выручка ресторана «Много лосося» – около 3 млн руб. в месяц, а чистая прибыль – 300 000 руб., по словам Менделеева.

Недешевая кухня

Рестораны без залов и официантов стали массово открываться несколько лет назад – благодаря появлению агрегаторов доставки готовой еды. Сейчас около 20–30% заведений, представленных в «Яндекс.Еде» и Delivery Club, – именно dark kitchen, в них нельзя прийти и посидеть, говорит основатель ресторана доставки «Вкуслаб» Артем Лаптев. К «Яндекс.Еде» подключены более 8000 кафе, к Delivery Club – свыше 9000, по данным агрегаторов. Среди известных московских ресторанов доставки – «Dostaевский», «Варламов есть», «Кухня на районе», Plov.com и проч.