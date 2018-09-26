Менеджмент / Управление

Почему онлайн-сервисы доставки еды – более революционная идея, чем Uber

Как они изменят отрасль общественного питания и рынок труда
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Ван Синг, соучредитель крупнейшей в мире компании доставки продуктов питания Meituan Dianping, стремится «сделать жизнь лучше для всех», говорится в проспекте Meituan, капитализация которой во время IPO на Гонконгской бирже в этом месяце составила $53 млрд. Компания меняет пищевые привычки миллионов людей.

Сервис такси Uber считается главным реформатором, но сервисы доставки еды могут оказаться столь же прорывными технологиями. Мотоциклы и велосипеды разъезжают по городам, доставляя еду миллениалам, у которых нет ни времени, ни желания готовить пищу для себя. Uber надеется захватить большую часть растущего рынка Европы и Азии, сотрудничая с Deliveroo, одним из конкурентов в области доставки еды.

Доставка пиццы не сложнее перевозки пассажиров в такси; еда навынос не была изобретена ни Deliveroo, ни Uber Eats или Meituan. Но услуги с доставкой (например, в Индонезии предлагается не только доставка еды курьерами, но и массаж и косметические процедуры с выездом мастера на мотоцикле) – это уже культурная революция.

Водители сервиса Uber Eats устроили акцию протеста перед офисом компании в Восточном Лондоне, недовольные уменьшением базовых тарифов на доставку заказов. Платформы рассматривают водителей как самозанятых подрядчиков, а не как собственных сотрудников, поэтому могут легко менять условия.

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