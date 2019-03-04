Можно ли заставить бизнес-ангелов выйти из тени и вкладываться в технологии
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В России большое число состоятельных людей, у которых есть несколько десятков миллионов рублей на счетах, они интересуются инновациями и ищут дополнительные источники дохода и это потенциальные бизнес-ангелы, говорит частный инвестор Алексей Горячев. Бизнес-ангелы – частные инвесторы, вкладывающиеся в стартапы на ранней стадии. Они надеются, что подшефная компания покажет стремительный рост и ее долю можно будет потом продать за большие деньги. Бизнес-ангелами становятся топ-менеджеры корпораций, основатели компаний, люди из шоу-бизнеса и просто удачливые инвесторы в биткойн, рассказывает Александр Горный, бывший директор по стратегии и анализу Mail.ru Group, а ныне заместитель гендиректора «Ситимобил». Одних привлекает высокая доходность венчурных инвестиций, другие следуют моде на инновационные технологии, третьи хотят окунуться в интересную незнакомую сферу деятельности, поясняет Владимир Сакович, управляющий директор Skolkovo Ventures.
Однако действующих ангелов на все стартапы не хватает. По данным президента Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) Виталия Полехина, в ассоциацию входят 25 отраслевых организаций, в которых состоят около 1000 частных инвесторов – физлиц. Хотя бы раз в жизни в стартапы в России вкладывались около 1500 человек, считает Полехин. Активных еще меньше. Лишь 300–400 человек совершают больше одной сделки в год на сумму от 2 млн руб., говорит гендиректор «Сколково – венчурные инвестиции» Василий Белов.
На каждого ангела приходится по 30–40 стартапов, ждущих финансовой помощи. Каждый год в институты развития обращаются около 17 500 российских стартапов на ранней стадии, говорит Белов.
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