Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Бизнес-ангелов зовут на перекличку

Можно ли заставить бизнес-ангелов выйти из тени и вкладываться в технологии

И почему налоговые льготы – не самый лучший стимул

В России большое число состоятельных людей, у которых есть несколько десятков миллионов рублей на счетах, они интересуются инновациями и ищут дополнительные источники дохода и это потенциальные бизнес-ангелы, говорит частный инвестор Алексей Горячев. Бизнес-ангелы – частные инвесторы, вкладывающиеся в стартапы на ранней стадии. Они надеются, что подшефная компания покажет стремительный рост и ее долю можно будет потом продать за большие деньги. Бизнес-ангелами становятся топ-менеджеры корпораций, основатели компаний, люди из шоу-бизнеса и просто удачливые инвесторы в биткойн, рассказывает Александр Горный, бывший директор по стратегии и анализу Mail.ru Group, а ныне заместитель гендиректора «Ситимобил». Одних привлекает высокая доходность венчурных инвестиций, другие следуют моде на инновационные технологии, третьи хотят окунуться в интересную незнакомую сферу деятельности, поясняет Владимир Сакович, управляющий директор Skolkovo Ventures.

Однако действующих ангелов на все стартапы не хватает. По данным президента Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) Виталия Полехина, в ассоциацию входят 25 отраслевых организаций, в которых состоят около 1000 частных инвесторов – физлиц. Хотя бы раз в жизни в стартапы в России вкладывались около 1500 человек, считает Полехин. Активных еще меньше. Лишь 300–400 человек совершают больше одной сделки в год на сумму от 2 млн руб., говорит гендиректор «Сколково – венчурные инвестиции» Василий Белов.

На каждого ангела приходится по 30–40 стартапов, ждущих финансовой помощи. Каждый год в институты развития обращаются около 17 500 российских стартапов на ранней стадии, говорит Белов.

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Комментарии
komandir
06:24 05.03.2019
Достаточно все просто. Нужно задаться вопросом а сколько "выходов" у нас было? Собственно есть всего несколько выходов по таким схемам: а. через типа Калви с выходом на IPO в США. Но Он сидит в тюрьме. б. выходы по типу Варданяна. Где основными покупателями госкорпорации или крупные ПАО. В тюрьме никто не сидит. То есть в принципе у нас нет условий для развития правильного венчурного предпринимательства. Нет дорожной карты - как из коворкинга дойти до ПАО. А типа продать проект друга сына замглавы госкорпорации или самого сына той же госкорпорации - это уже не карта. Это уголовный кодекс. Поэтому те бизнес ангелы и сидят тихо. По сути в статье стоит вопрос - как выделить какую то группу из всех работающих и только им с большой помпой начать помогать. То есть по схеме примерно так: Если у тебя компания по продаже пива, то просто платишь налоги и государство тебе ни как не помогает. а если ты создал приложение по сравнению цен в пивных магазинах с использованием блокчейна и визуальной реальности, то государство начнет тебе помогать за счет налогов того кто продает пиво и платит налоги. При том что продать последнюю невозможно без коррупции. То есть помощь за счет других участников рынка и налогоплательщиков бессмысленна и вредна. Потуги какие-то кривые есть типа ICO и крауфандинги регулировать. Но это не главное. нужно всем дать возможность развиваться на привлекаемые средства, за счет продажи долей. Заложить в основу экономики. Нужно переходить на ПАО для всех с не очень дорогим входом. И развитием частного инвестирования. Тогда и бизнес ангелы появятся и фонды будут, да и биржы появятся. А куда вкладывать деньги либо в продажу пива с бочек, либо в технологические стартапы - пускай инвесторы решают. Но у этого главная проблема - ручная экономика с невменяемыми судами и несменяемым лидером. В общем всем одинаковые условия дать нельзя. На том Россия и стоит.
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