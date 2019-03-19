Чем опасны руководители-визионеры
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Руководитель-визионер не просто задает стратегическое направление, а рассказывает, почему изменения необходимы, и вдохновляет людей принять их. Визионерство считается необходимой лидерской компетенцией.
Но наше исследование показывает, что визионерский подход к управлению неэффективен, если менеджеры среднего звена не разделяют стратегического видения топ-менеджмента. В результате внедрение стратегических изменений замедляется или даже оканчивается неудачей.
Визионерство важно не только для высшего руководства, но и для менеджеров среднего и низшего звена. Их способность вдохновлять подчиненных и обеспечивать согласованную работу команды (т. е. общее понимание и стремление реализовать стратегию компании) – ключевая предпосылка успешного осуществления стратегических планов.
Вот почему компании обычно включают визионерство в список главных лидерских компетенций менеджеров. Однако в основе такого отношения лежит необоснованное предположение, что менеджеры, не входящие в высшее руководство, всегда согласны со стратегией компании. А что, если нет?
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}