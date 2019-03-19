Чем опасны руководители-визионеры

Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Когда визионер опасен

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Варвара Гранкова

Руководитель-визионер не просто задает стратегическое направление, а рассказывает, почему изменения необходимы, и вдохновляет людей принять их. Визионерство считается необходимой лидерской компетенцией.

Но наше исследование показывает, что визионерский подход к управлению неэффективен, если менеджеры среднего звена не разделяют стратегического видения топ-менеджмента. В результате внедрение стратегических изменений замедляется или даже оканчивается неудачей.

Визионерство важно не только для высшего руководства, но и для менеджеров среднего и низшего звена. Их способность вдохновлять подчиненных и обеспечивать согласованную работу команды (т. е. общее понимание и стремление реализовать стратегию компании) – ключевая предпосылка успешного осуществления стратегических планов.

Вот почему компании обычно включают визионерство в список главных лидерских компетенций менеджеров. Однако в основе такого отношения лежит необоснованное предположение, что менеджеры, не входящие в высшее руководство, всегда согласны со стратегией компании. А что, если нет?