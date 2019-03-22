Советы тем, кто боится уйти в отпуск

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Варвара Гранкова

Для миллионов людей отпуск – настоящая ловушка. Он нужен, чтобы расслабиться, восстановить силы и забыть о проблемах на работе. Но перед отъездом мы заваливаем себя дополнительными делами, а вернувшись, стараемся наверстать упущенное. Поэтому вряд ли можно назвать удивительными выводы голландских исследователей о том, что, возвратившись из отпуска, люди не чувствуют себя счастливее тех, кто оставался в офисе.

Особенно остра эта проблема в США, поскольку корпоративная культура часто вынуждает работников и вовсе не брать отпуск: больше половины (52%) американцев не отгуливают по крайней мере часть положенных дней. Основная причина – стресс, который люди испытывают до и после отпуска. В опросах 40% мужчин и 46% женщин отметили, что им хватило одной лишь мысли о том, какие горы работы будут ждать их после возвращения, чтобы отказаться от неизрасходованных дней.

Другое исследование показало, что отдых – источник беспокойства, несмотря на то что оплачиваемый отпуск вполне заслуженная награда. «За последние две недели я отработал как минимум 24 лишних часа», – признался один респондент, собиравшийся в отпуск. Другого участника исследования, который только что вернулся, беспокоила похожая проблема: «Я сильно переживал из-за того, что нужно будет много наверстывать».

Обучая представителей делового мира медитации, я слышу похожие жалобы. Ко мне обращаются, когда испытывают сильнейший стресс, особенно до и после отпуска. Со временем, консультируя клиентов и вырабатывая стратегии для себя, я придумала тактику, которая позволяет свести к минимуму стресс и повысить производительность труда.

Перед отпуском

Подготовиться к спокойному возвращению следует еще до отъезда.