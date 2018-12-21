Менеджмент / Карьера

Как продолжать работать, если совсем не хочется

Эффективные стратегии, помогающие довести до конца любые начинания
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У любого сотрудника бывают моменты, когда у него нет никакого настроения трудиться, а надо. Вот несколько стратегий, помогающих завершать самые разные начинания.

Мотивировать самого себя трудно. Эти усилия сравнимы с подвигом барона Мюнхгаузена: сохранять энтузиазм на протяжении всего времени работы над проектом или даже всей карьеры немногим проще, чем вытаскивать себя из болота за волосы. Кажется, сама наша психика противится постоянным усилиям – и здесь не помогут ни литры кофе, ни вдохновляющие цитаты.

Однако эффективные специалисты владеют сложным искусством самомотивации – и это одна из черт, отличающих их от прочих людей. Но как заставить себя двигаться к цели, когда совсем не хочется?

Мотивация у каждого своя, и то, что вдохновляет одного, может не впечатлить другого. Кроме того, некоторые люди проявляют больше упорства, чем другие. После 20 лет исследований в области мотивации мы сформулировали несколько эффективных стратегий, помогающих завершить самые разные начинания – например, похудеть, накопить на старость или внедрить в компании сложную инициативу. Поддержать вашу мотивацию помогут четыре набора приемов.

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