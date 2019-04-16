Менеджмент / Образование
Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Студент пенсионного возраста

Как государство будет переучивать 450 000 работников предпенсионного возраста

И поможет ли это  решить проблему занятости старшего поколения

В марте этого года 54-летний педагог из Казани Эльза Садыкова снова села за парту: она мечтает открыть центр помощи молодым семьям и решила получить сертификат гувернера. Садыкова – одна из 442 работников предпенсионного возраста, которые прошли пилотную программу профобучения по международным стандартам WorldSkills.

В конце 2018 г. правительство утвердило спецпрограмму бесплатного профобучения работников предпенсионного возраста. Предполагается, что до конца 2024 г. обучение пройдет не менее 450 000 человек – по 75 000 в год. Из них 50 000 – через центры занятости и работодателей, а 25 000 – через союз WorldSkills. Союз будет получать субсидии из бюджета – по 1,6 млрд руб. в год. Согласно постановлению программа будет считаться эффективной, если после переобучения не менее 85% работников предпенсионного возраста сохранят свою работу. «Ведомости» разбирались, реальны ли цели и поможет ли программа в трудоустройстве работников старшего возраста.

Сварщики и флористы

Участники программ – люди предпенсионного возраста: мужчины в возрасте 58–60 лет и женщины от 53 до 55 лет. Их будут учить по семи направлениям: IT, инженерное дело и производственные специальности, строительные профессии, специальности сферы обслуживания, творческие профессии, а также специальности для транспортной и логистической отрасли, наконец, педагогические профессии. Всего 116 компетенций. Конкретные примеры – разработка компьютерных игр и мобильных приложений, сварочные работы, технологии обработки композитных материалов, монтаж электрооборудования, малярные и кровельные работы, фотография, дизайн, флористика. Продолжительность курсов – 72 и 144 часа (повышение квалификации) либо 256 часов (профессиональная переподготовка).

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