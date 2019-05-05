Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Пересечь этическую границу

Как начальнику понять, что у него серьезные этические проблемы

Тест для самопроверки руководителей

Теплым вечером после выездной стратегической сессии компании команда руководителей отправляется в ресторан. Они предвкушают совместный ужин, однако генеральный директор недоволен предложенным столиком и требует, чтобы их пересадили. «Мой помощник обычно резервирует другой», – говорит он. Молодой официант быстро находит менеджера, который объясняет, что в ресторане нет других свободных столов.

Собравшиеся пытаются приступить к ужину, однако директор снова их прерывает. «Меня одного бесит этот вид? Почему стройка идет именно сегодня?» – негодует он. Официант пытается что-то объяснить, но директор прерывает: «Вам стоило бы поработать над уровнем обслуживания». Когда официант уходит, кто-то едко шутит о его профпригодности. Генеральному это нравится, и в ответ он тоже отпускает уничижительную шутку.

Эта сцена включает в себя три психологических паттерна, которые приводят к неэтичному поведению руководителей (а иногда и к более серьезным нарушениям): ощущение всемогущества, культурную немоту и оправдание бездействия.

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