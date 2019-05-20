Как правильно вести переписку с клиентами

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Варвара Гранкова

Многие спортсмены внимательно изучают видеозаписи своих выступлений, чтобы проанализировать ошибки и сделать выводы на будущее. В офисной среде такое вряд ли возможно, но в последние годы исследователи стали анализировать электронную переписку сотрудников компаний: кто с кем общался, по каким поводам, как и насколько часто. Чаще всего анализ нацелен на внутреннюю коммуникацию; задача исследований – повысить эффективность сотрудничества коллег. Но есть и другая цель: изучить сценарии взаимодействия с клиентами и понять, что влияет на показатели их удовлетворенности, подсказать организации, как скорректировать систему переписки. Использованный в недавнем исследовании метод помогает людям взглянуть на свой стиль работы со стороны и сравнить себя с коллегами. Руководитель проекта Питер Глоор из MIT объясняет: «Мы вели исследования 15 лет и теперь можем показать работникам, как устроена их сеть электронного общения, какие факторы влияют на ее эффективность и как ее оптимизировать».

Во время совместной работы с Genpact, международной фирмой профессиональных услуг, отпочковавшейся от General Electric в 2005 г., ученые выделили 176 команд, работающих с ключевыми клиентами. В каждой трудится от нескольких десятков до нескольких сотен человек. 26 команд были объединены в экспериментальную группу, остальные считались контрольной. Клиенты обеих групп – схожие по масштабу компании широкого спектра отраслей, в основном из списка Fortune 500. За время исследования ученые четыре раза собирали и анализировали двухмесячную переписку между сотрудниками и клиентами: всего за два года было изучено более 4,5 млн сообщений. Охваченные периоды были приурочены к полугодовым опросам клиентов, по результатам которых формируется индекс лояльности Net Promoter Score для каждого клиента и каж­дой команды.

Ключевые показатели

На протяжении всего исследования для руководителей команд раз в месяц устраивали презентацию, демонстрирующую ключевые показатели переписки: прямоту коммуникации (сотрудник отвечал на вопросы сам либо втягивал в переписку начальство), ясность формулировки темы письма, быстроту ответа на обращения, постоянство контактного лица со стороны Genpact. Ученые предположили, что команды, отличающиеся прямой коммуникацией, простотой стиля, скоростью ответов и стабильностью контактных лиц, получат более высокий индекс лояльности. Так и оказалось. (Важный момент: исследователи не раскрывали полных текстов писем, а ограничивали анализ строкой «Тема».)