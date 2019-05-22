Как ритейлеры адаптируются к высокой текучести кадров

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Варвара Гранкова

Ринат Сулейманов, владелец розничной продуктовой сети «Темле» в Татарстане, рассказывает, что платит кассирам и продавцам зарплаты чуть выше средних по рынку. По данным HeadHunter, кассирам в Татарстане в среднем предлагают оклады в 19 000–25 000 руб. в месяц. Сулейманов уверяет, что «Темле» пытается мотивировать сотрудников и неденежными способами: помогает приобрести льготные путевки для детей, предлагает удобный график работы «два дня через два», устраивает спортивные мероприятия. Но это не может удержать сотрудников от увольнений. Ежегодно ближе к лету около 30% линейных сотрудников увольняется, чтобы копать картошку на дачах, говорит Сулейманов: «Даже деньгами их не остановить».

С высокой текучестью кадров сталкиваются все ритейлеры. Опрос 1200 сотрудников российских розничных компаний, проведенный Avito.ru, показал: 57% линейных работников – респондентов готовы уволиться в ближайшее время. 40% из них в качестве главной причины указывают низкую зарплату, 23% – плохие условия труда, 18% – отсутствие карьерных перспектив, 12% – конфликты с руководством. Как же сети и магазины умудряются поддерживать стабильный бизнес в таких условиях?

Рядом с домом

В апрельском исследовании, которое проводила компания TalentTech, бывший руководитель отдела подбора персонала обувной сети в комментариях написал, что в сети подолгу работает только костяк (20% штата), а остальные 80% меняются каждые 2–3 месяца. И за пять лет в компании успели поработать около 5000 человек. Другой респондент – директор департамента продуктовой розничной сети – указал на сложность складской работы, мол, нормативы все время повышаются и работник, который не может увеличить производительность, теряет в деньгах и уходит.