Бизнес / Торговля и услуги

Владелец «Пятерочек» озаботился условиями труда рядовых сотрудников

Их мотивация должна помочь компании больше продавать

Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») за 2018 г. сократилась на 8,8% до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб., говорится в отчетности по МСФО.

X5 работала в условиях низкой инфляции и слабого потребительского спроса, реальные доходы потребителей не росли почти весь год, приводятся в ее сообщении слова главного исполнительного директора Игоря Шехтермана. «Рыночная доля Х5 выросла до 10,7%, несмотря на снижение темпов открытия магазинов», – подчеркнул он. Согласно годовому отчету Х5 и оценке Infoline доля ее главного конкурента, «Магнита», – 7,7%.

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