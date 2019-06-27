Как два москвича открыли столярную мастерскую

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Два друга открыли в Москве столярную мастерскую. Они начинали с мелких заказов, а недавно запустили серийное производство мебели Андрей Гордеев / Ведомости

33-летний Евгений Назаров и 32-летний Евгений Богородицкий вместе учились в Московском издательско-полиграфическом колледже, но основать столярную мастерскую решили спустя 10 лет после выпуска. Назаров работал журналистом, Богородицкий – маркетологом. Работа в медиа им наскучила, они мечтали начать свое дело. И в 2013 г. приятели, не сговариваясь, записались на курсы краснодеревщиков, где и решили стать бизнес-партнерами. «Я был очень удивлен, когда встретил Женю в учебном классе», – вспоминает Богородицкий. Через полгода они бросили курсы и в 2014 г. открыли столярную мастерскую Stameska. Назаров и Богородицкий вложили в старт бизнеса около 1 млн руб. – арендовали подвал в 50 кв. м в Хамовниках и купили инструменты. Поначалу они делали деревянные столы, стулья и кровати для знакомых и родственников. За пять лет мастерская выросла в производственную студию, которая делает мебель под заказ для частных квартир, домов, музеев, библиотек и ресторанов. Сейчас Stameska разрабатывает собственную линейку мебели и мечтает попасть в розницу. В 2018 г. выручка студии Stameska составила 26 млн руб., а за первое полугодие 2019 г. – уже 17 млн. Чистая прибыль – около 15–20%, по данным основателей.

«Столярное крещение»

Первый крупный заказ Назаров и Богородицкий получили из Санкт-Петербурга. Знакомый дизайнер предложил предпринимателям сделать двухэтажные кровати, столы и скамейки для Музея стрит-арта, вспоминает Назаров. Музей располагается на территории завода слоистых пластиков, и владельцы решили обустроить на этаже в 1000 кв. м временный хостел для художников, рассказывают основатели Stameska.

«Это было наше столярное крещение», – говорит Богородицкий. Приятели не выезжали с завода целый месяц, работали без выходных. Владельцы музея разрешили им использовать любой хлам, который валяется на заводе. Назаров и Богородицкий вспоминают, как нашли рядом с предприятием заброшенный дом, сняли с пола старый паркет и выложили им столешницу. За работу на проекте предприниматели получили зарплату. «Когда мы вернулись в Москву, у нас осталось 120 000 руб. на двоих», – рассказывает Богородицкий. О мебели, которую изготовили предприниматели для музея, написали интернет-порталы и местные СМИ.