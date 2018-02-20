Как газосварщик из Новосибирска зарабатывает на шкафах и табуретках
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Александр Моисеенко всегда любил работать руками. Еще в школе строгал дерево – за столярный станок его усадил родной дед, инженер по профессии. Потом учился в ПТУ на газосварщика, работал токарем, сварщиком, плотником. А в 30 лет открыл собственную столярную мастерскую. Идея возникла, когда пользователи соцсетей стали расхваливать фотографию деревянной колыбели в виде корабля, которую он выстрогал для сына. Несколько человек сразу сделали заказы, и через некоторое время, в январе 2015 г., Моисеенко зарегистрировал в родном Новосибирске компанию «Столярня № 1». Сейчас ее годовая выручка составляет 2,5 млн руб.
Трудный рынок
Столярные мастерские, которые выпускают деревянные изделия под заказ, – небольшая ниша, она занимает не более 1% всего мебельного рынка России, рассказывает член координационного совета российского союза плотников Николай Середа.
По его словам, в столярное производство полного цикла нужно вложить не менее 30 млн руб., а окупается оно медленно. В основном в этой нише работают увлеченные фанаты, которые, закупив минимум оборудования, строгают мебель в одиночку в собственном гараже. Они не могут найти хороших плотников, так как в стране подобные кадры не готовят уже несколько десятилетий.
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