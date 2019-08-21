Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4881 от 21.08.2019 под заголовком: Шесть причин неудачных решений

Шесть причин неудачных решений

О чем должен помнить каждый управленец, чтобы не ошибиться

Исследования показывают, что обычный человек принимает около 2000 решений каждый час бодрствования. Большинство из них незначительные и принимаются инстинктивно или автоматически: что надеть на работу, пообедать сейчас или через 10 минут и т. д. Но многие решения, которые мы принимаем в течение дня, необходимо тщательно обдумать, так как они имеют серьезные последствия. Умение постоянно принимать правильные решения – вероятно, наиболее важная привычка, которую можно выработать, особенно если речь идет о работе. Опираясь на собственный опыт офицерской службы и исследования при подготовке книги «Для начала научитесь управлять собой», я обнаружил, что есть факторы, которые могут отрицательно сказываться на принятии решений. Когда вам необходимо принять важное решение, остерегайтесь следующего:

Усталость от принятия решений. Даже у самых энергичных людей умственная энергия не бесконечна. Наши способности к принятию решений ухудшаются при регулярном повторении. Одно из наиболее известных исследований на эту тему продемонстрировало, что у заключенных выше шанс получить условно-досрочное освобождение, если их дело рассматривается в середине дня. Чтобы противостоять усталости, выбирайте наиболее важные из решений, которые вы должны принять, и распределяйте время так, чтобы принимать их, когда ваша энергия находится на максимально высоком уровне.

Постоянное присутствие отвлекающих факторов. Бурное развитие технологий привело к тому, что поток информации и коммуникаций никогда не прекращается. По оценкам исследователей, сегодня наш мозг обрабатывает в 5 раз больше информации, чем в 1986 г. Следовательно, многие живут среди постоянно отвлекающих факторов и с трудом сосредотачиваются. В течение дня нужно находить время, чтобы отключиться от электронной почты, социальных медиа, новостей и прочих инструментов борьбы за наше внимание в информационный век. Разумеется, это нелегко, но нет ничего невозможного.

Нехватка мнений. В Школе Келлога недавно выяснили, что на деловых совещаниях 70% высказываний обычно приходится на трех человек. А многие интроверты предпочитают молчать, пока точно не поймут, что хотят сказать. Однако именно этим сотрудникам нередко приходят в голову лучшие идеи, ведь они много думают. Чтобы этого избежать, разошлите повестку собрания за 24 ч – тогда каждый сможет обдумать, что хочет сказать. Развивайте, кроме того, такую культуру проведения встреч, которая позволяет людям высказать свои идеи после их окончания.

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