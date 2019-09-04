Как уход ценных сотрудников способствует развитию работодателя

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Варвара Гранкова

Сегодня по собственному желанию увольняется больше сотрудников, чем в начале этого тысячелетия. Когда сотрудник уходит, менеджеры переживают что-то вроде удара под дых. В своем бестселлере «Принципы» миллиардер Рэй Далио доказывает, что такая неприятность, как потеря ценного сотрудника, дает организациям возможность обучения. Однако очень часто менеджеры и HR-специалисты так заняты устранением последствий увольнения, что не проводят тщательного анализа, который помог бы им понять, что произошло и какие корректирующие действия необходимы, чтобы предотвратить аналогичные эпизоды в будущем.

Многие организации проводят так называемые экзит-интервью при увольнении, которые, как принято считать, должны служить источником идей для снижения уровня текучести кадров. Однако этот формат имеет несколько серьезных недостатков. Прежде всего у организаций нет возможности побеседовать с сотрудниками, которые уходят внезапно или делают это импульсивно. Исследования показывают, что, даже когда интервью состоялось, большой процент опрошенных сотрудников уклоняется от откровенных ответов. Часть из них скрывает критическую обратную связь, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Другие считают, что предоставлять подобную информацию – пустая трата времени. Кроме того, увольняющимся сотрудникам может казаться, что, поскольку в компании к ним плохо относились, руководство не заслуживает того, чтобы знать истинные причины их ухода. Как организациям более конструктивно реагировать на увольнения, чтобы снизить текучесть кадров? Опираясь на наше исследование случаев увольнения сотен сотрудников и поведения их менеджеров, мы можем дать три рекомендации.

Выясните, как уволился сотрудник. Как правило, увольнения можно отнести к одному из семи типов.

Прощаются с благодарностью: сотрудники демонстрируют признательность и помогают справиться с последствиями своего ухода.