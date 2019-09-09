Как сплотить людей в корпорации: опыт Microsoft
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Чем больше численность и географическое присутствие компании, тем разобщеннее становится ее коллектив. У руководителей уже нет возможности пройтись по офису, поприветствовать новичков и пообщаться с сотрудниками. Обсуждение насущных вопросов теперь проходит не на совещаниях с личным присутствием, а в режиме онлайн-конференций.
В корпорации Microsoft (где работает один из авторов статьи, а двое других авторов ее консультируют) Сатья Наделла и его команда экспериментируют с цифровыми инструментами, чтобы преодолеть расстояния между сотрудниками и офисами. Вот некоторые из практических приемов Microsoft, которые помогают наладить контакт между сотрудниками и руководителями.
Создать корпоративную социальную сеть. Чтобы Наделла и другие руководители общались с сотрудниками и знали, что их волнует, Microsoft использует сервис Yammer. На странице «Связь с генеральным директором» сотрудники могут задавать вопросы и обращаться к коллегам по целому ряду тем – от стратегии продукта до вознаграждений. Это помогает укрепить чувство общности и создает прямую связь между сотрудниками и руководством.
Microsoft мониторит вопросы в социальной сети в режиме реального времени, причем руководители высшего звена часто отвечают на вопросы лично. Таким образом руководство получает представление о проблемах и разговорах сотрудников в любой день и может вовремя среагировать. Руководители могут присоединиться к разговору и объяснить свое видение, а это крайне важное преимущество, которого не хватает в таких традиционных корпоративных методах коммуникации, как опросы. Вместо того чтобы лично присутствовать на встрече сотрудников своего офиса, руководители Microsoft могут установить прямой контакт с сотрудниками из другой части мира, подстраиваясь под любые графики.
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