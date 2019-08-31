Как Goldman Sachs изменил процесс найма сотрудников

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Варвара Гранкова

Изо дня в день сотрудники Goldman Sachs помогают клиентам находить решения сложных проблем. Поэтому подбор лучших специалистов – ключевой фактор нашего успеха, и этот процесс нельзя пускать на самотек. Финансовый кризис 2008 г. поставил нас перед задачей, с которой компания не сталкивалась на протяжении 150 лет своей работы: десятилетиями банковские инвестиции оставались одной из самых востребованных, перспективных и быстроразвивающихся отраслей. Кризис лишил нас былой привлекательности: рост замедлился, а доходы уменьшились. Одновременно внутри отрасли и за ее пределами усилилась борьба за таланты. Многие потенциальные кандидаты уехали в Кремниевую долину, ушли в сферу прямых инвестиций или в стартапы. Более того: если раньше мы искали в основном специалистов по аудиту, финансам и экономике, то теперь в Goldman Sachs возник огромный спрос на новые навыки, особенно в области программирования.

Мы решили заменить привычные принципы найма свежими наработками в сфере рекрутинга и оценки кандидатов. Каждый год Goldman Sachs берет до 3000 студентов на летнюю практику и почти столько же – на стартовые позиции в аналитике. Мы рассматриваем их как будущих лидеров компании, по­этому решили протестировать на них наши нововведения. Так к процессу рекрутинга в кампусах добавились видеособеседования и направленные интервью.