Зачем компании скрывают всю правду от кандидатов о предлагаемой должности
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Логика, которой зачастую руководствуются менеджеры по найму, примерно такая: если соискатели узнают, сколько им придется работать или насколько скучной окажется должность, мы никого не наймем. Эти рассуждения ошибочны. Чтобы эффективно нанимать персонал, вам не обойтись без честного разговора о компании и о том, что требуется для успешной работы в ней.
Процесс собеседования должен походить на поиск идеальной пары. Если кандидату кажется, что он не очень подходит вашей компании или не соответствует предлагаемой должности, скорее всего, он прав. Если вы позволите ему отказаться от предложения, вы сэкономите много времени и ресурсов, которые потребовались бы на его обучение и введение его в курс дела: он все равно покинул бы вас через короткое время. Цена ошибки в этом случае весьма велика.
Шаблонные ответы
Мы рекомендуем компаниям построить процесс найма так, чтобы кандидаты задавали свои вопросы компании так же, как и компания задает свои вопросы им. Мы даем тот же совет, что и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в своей книге «Принципы: жизнь и работа»: «Покажите кандидатам свои недостатки».
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