Как международники из Ижевска открывали антикафе

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Алексей Миронов и Роман Никитин (слева направо) вдохновились примером первого антикафе «Дом на дереве» БЕРЕГ

В 2010 г. писатель Иван Митин открыл первое в России антикафе «Дом на дереве» в мансарде дома на Покровке. Гости не заказывали по прайс-листу, а оставляли добровольные пожертвования в обмен на чай, снеки и гостеприимство. Их можно было брать в неограниченных количествах. Чтобы окупить аренду, гости должны были оставлять 100–200 руб. Многие оставляли гораздо меньше, рассказывал Митин в интервью. Через год зал уже не вмещал всех посетителей. И Митин открыл новое антикафе «Циферблат». Но, поняв, что на большие добровольные пожертвования рассчитывать нельзя, он ввел плату за время, проведенное в заведении, – 1 руб. за минуту. Начисление платы в антикафе происходило по принципу счетчика такси.

В один прекрасный день в «Циферблат» наведался выпускник Удмуртского университета, специалист по международным отношениям Алексей Миронов. Ему настолько понравилась идея, что он решил открыть подобное заведение в родном Ижевске. И взял в партнеры однокурсника Романа Никитина, который тогда работал сетевым маркетологом. В 2012 г. Миронов и Никитин открыли первое антикафе в Ижевске, а в следующем – второе. А еще через год партнеры решили попытать счастья в Москве. В столице к ним присоединились институтские друзья Марк Кинзебулатов и Алексей Каранюк. Сейчас в их группу «Маяк 13» входит 13 собственных кафе. Совокупная выручка группы в 2018 г. составила 93 млн руб.

Бейкер-стрит

После окончания университета в Ижевске Миронов мечтал переехать в Москву и поступить в магистратуру ВШЭ. Деньги заработал сам. В 2009 г. он нашел репетиторов по английскому языку из Ижевска и предложил им организовать онлайн-уроки по Skype для москвичей и петербуржцев. Через полгода проект Миронова Best English приносил по 100 000 руб. выручки в месяц. На заработанные деньги в 2010 г. Миронов переехал в Москву. Он поступил в ВШЭ и поселился в общежитии в Дубках. К Best English он охладел. Соседкой Миронова по общежитию была администратор московского антикафе «Циферблат», которая рассказал Миронову, как работает заведение. Вернувшись в Ижевск, Миронов поделился идеей с Никитиным. И в 2012 г. приятели запустили антикафе Baker Street. На открытие потратили 450 000 руб., вложив 150 000 руб. сбережений и оформив две кредитные карты.