Как получить грант в Фонде содействия инновациям

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Варвара Гранкова

Государственный фонд содействия инновациям (который часто называют по имени основателя фондом Бортника) – старейший институт развития в России. Он создан в 1994 г. и имеет набор программ финансовой поддержки для всех возрастов: «Инношкольник» – для школьников, «Умник» – для молодых ученых, «Старт» – для вновь созданных технологических стартапов, «Развитие» – для более зрелых предприятий, «Интернационализация» – для малого бизнеса, желающего выйти на экспорт, «Коммерциализация» – для развития продаж в малых компаниях и, наконец, «Кооперация» – для поддержки партнерства стартапов с крупным бизнесом.

По данным отчета фонда за 2018 г., за 25 лет он профинансировал 32 000 проектов, включая созданные при его поддержке 6900 стартапов. Сейчас фонд Бортника проводит по 3–4 конкурса в год для стартапов и получает ежегодно по 4500–5000 заявок, рассказывает гендиректор фонда Сергей Поляков. В 2018 г. бюджет фонда составлял 8 млрд руб., а в 2019 г. – 12,8 млрд руб.

Три года «Старта»

Большая часть суммы (9,7 млрд руб.) выделяется относительно зрелым компаниям, которые уже завершили НИОКР и начали зарабатывать деньги. Но самой массовой по числу участников, хотя и не самой большой по бюджету (2,5 млрд руб.), является трехлетняя программа для начинающих предпринимателей «Старт». «Старт-1» (первый год) предусматривает выделение гранта в 2 млн руб. командам с инновационными и пригодными для рынка идеями, «Старт-2» – грант в 3 млн руб., претендент должен иметь готовый прототип продукта, бизнес-план и инвестора, который тоже должен внести 3 млн руб. На «Старт-3» (третий год финансирования) идут предприятия с налаженным производством, продажами и инвестором. Грант фонда составляет 4 млн руб., еще столько же должен внести инвестор. За три года «Старта» технологический стартап может получить от государства 9 млн руб., еще 7 млн руб. от инвесторов – всего 16 млн руб., уточняет Поляков. Гранты выросли. До 2015 г. компания могла получить от фонда максимум 6 млн руб. на трех этапах «Старта».