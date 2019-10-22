Как крупнейшая норвежская компания, перерабатывающая мусор, боролась с мошенниками
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Эрик Осмундсен возглавил Norsk Gjenvinning (NG), крупнейшую в Норвегии компанию по переработке отходов, в 2012 г. Он знал, что эта отрасль готова к консолидации, специализации и международной экспансии – и что тренд на вторичную переработку отходов открывает колоссальные возможности. Однако он никогда прежде не работал в этой сфере и не понимал, насколько эта индустрия и в Норвегии, и во всем мире поражена коррупцией. Узнав о серьезных проблемах NG, 50-летний Осмундсен решил сделать компанию этичной и превратить ее в эталон для всей отрасли. Эрик рассказал старшему редактору HBR Стивену Прокешу, как проводил трансформацию.
HBR: Как вы узнали, что NG и вся отрасль поражены коррупцией?
Осмундсен: Я общался с сотрудниками, клиентами, конкурентами и поставщиками. И мне рассказали о случаях коррупции и незаконного удаления отходов. Мы обнаружили хищения и мошенничество внутри компании и за ее стенами. Выяснилось, что незаконные действия люди совершали часто не ради наживы, а просто потому, что так всегда делалось в отрасли.
Мы рассказали обо всем членам совета директоров, и те ответили: «Мы полностью вас поддержим, если все процедуры будут прозрачными и вы сумеете извлечь из ситуации конкурентные преимущества». Наш председатель, партнер купившего NG инвестфонда Altor, настаивал, что нужно думать не только о краткосрочных затратах на борьбу с коррупцией, но и о долгосрочной выгоде от этих мер.
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