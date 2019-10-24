Как заработать на голубых медведях, разбитых сердцах и розовых фламинго

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Ольга Белозерская вместе с мужем нашли идею для бизнеса, когда искали светильник для дома Личный архив

29-летняя Ольга Белозерская, выпускница Свердловского художественного училища им. Ивана Шадра, начинала карьеру дизайнером в местной типографии в 2010 г. Тогда в типографию стали названивать клиенты и интересоваться, можно ли изготовить деревянные таблички в виде романтических слов: «любовь», «верность», «счастье» и др. Это был популярный реквизит для свадебных фотосъемок. Молодожены и гости на свадьбах фотографировались с такими табличками в руках. Но вскоре в социальных сетях стало чересчур много фотографий «счастья» и «любви». Молодожены захотели таблички по индивидуальному заказу – с фамилией или датой свадьбы – и начали искать тех, кто сможет их сделать. Типография, в которой трудилась Ольга, деревянных надписей не выпускала. Белозерская рассказала эту историю мужу. Максим Белозерский работал тогда в местной телекоммуникационной компании специалистом по связям с общественностью. Он подумал, что деревянные таблички – подходящая идея для бизнеса. В 2015 г. он открыл мастерскую деревянной фотобутафории «Яркие идеи». Три года спустя, когда деревянные таблички стали выходить из моды, Белозерские открыли также мастерскую неоновых вывесок MOM Decor. Бизнес небольшой, но прибыльный. Сейчас выручка двух мастерских составляет около 200 000 руб. в месяц, примерно половина – прибыль.

Все для свадьбы

Деревянные надписи – простое изделие, но Белозерский с деревом никогда не работал и нашел подрядчика, занимавшегося резьбой лазером и гравировкой. Шкурил и красил заготовки сам по вечерам после работы.

Чтобы найти клиентов, Максим в 2014 г. зарегистрировал группу во «В контакте». И тратил на ее продвижение около 5000 руб. в месяц – группу может завести любой, но клиентов не будет, если не вкладывать деньги, объясняет Максим. Первыми заказчиками были пары, праздновавшие годовщину супружеской жизни. Белозерские принимали заказы 24 ч в сутки и были готовы изготовить все, что могло потребоваться для свадьбы: вешалки для платья невесты, монограммы на стены банкетных залов, фоторамки с датой свадьбы, указатели на место проведения торжества и др. Однажды даже выполнили деревянный логотип свадебного агентства.