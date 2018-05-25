Как производитель рекламных вывесок открыл барбершоп

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Впервые в мужскую парикмахерскую (барбершоп) 33-летний Олег Любивый попал в 2015 г. Он ехал на переговоры и по дороге зашел в дорогую парикмахерскую для мужчин помыть голову. Ему понравились интерьер, сервис и атмосфера. Он подумал, что это хорошая идея для нового бизнеса.

К этому времени у Любивого уже шесть лет была в Воронеже рекламно-производственная компания «Бюро рекламы», которая зарабатывала 50 млн руб. в год и выпускала рекламные вывески, таблички, световые короба и объемные буквы для рекламных надписей. Но предприниматель не раз думал о том, как бы создать новый бизнес в другой сфере. И в том же 2015 году Любивый открыл мужскую парикмахерскую Men’s Club & Barbershop (ООО «Мужской клуб»). Она помогла совместить приятное с полезным – окунуться в мир моды и стрижек, а заодно привлечь новых клиентов для рекламного бизнеса и организовать комфортное пространство для деловых переговоров. Идея оказалась удачной: к 2017 г. выручка барбершопа Men’s Club & Barbershop составила 1,4 млн руб., а выручка «Бюро рекламы» – 120 млн руб. Многие посетители парикмахерской стали клиентами «Бюро рекламы».

Карьера Любивого в рекламе началась с того, что директор рекламной компании, где отец Любивого был завхозом, дал 17-летнему парню возможность подработать. Это было в 2003 г. Несколько месяцев молодой человек сидел на телефоне, делал холодные звонки и предлагал клиентам разместить рекламу на конструкциях для наружной рекламы его компании. Через полтора года у него образовалась приличная клиентская база. И тогда непосредственный начальник предложил ему открыть вместе собственный рекламный бизнес.

В 2005 г. Любивый с бывшим начальником и еще одним коллегой зарегистрировали компанию «Пром», которая занималась сдачей в аренду рекламных площадей. Любивый в это время учился в московском филиале социального университета, партнеры платили ему 10% с продаж рекламных площадей. Однако «Пром» быстро разорилась – из-за кризиса в 2008 г. площади, которые компания сдавала в аренду по 15 000 руб. за 1 кв. м, оказались никому не нужны даже по втрое меньшей цене, вспоминает Любивый.

Новую работу молодой человек нашел по объявлению – в том же 2008 году устроился менеджером в крупное агентство наружной рекламы. Он искал клиентов, давал задание дизайнерам, изготавливал вывески и контролировал процесс согласования макетов с клиентом.

Стенд для чебуречной

В агентстве у Любивого была, по его словам, неплохая для Воронежа зарплата – 70 000 руб. в месяц, ему удалось накопить денег на собственный бизнес. В 2009 г. он создал компанию по изготовлению рекламных вывесок и табличек вместе с другом юности, инженером газосварочного оборудования, Евгением Плотниковым. Партнеры сняли за 7600 руб. в месяц помещение в 18 кв. м на заводе им. Калинина в Ленинском районе Воронежа. На 30 000 руб. друзья купили инструменты и материалы для изготовления вывесок: дрели, перфораторы, рулоны поликарбоната, пластик и пленки. Плотников собственноручно сварил железный стол для работы, друзья купили пару стульев и взялись за дело. Компанию назвали незамысловато – «Бюро наружной рекламы», потом название сократили до «Бюро рекламы».

Найти первых заказчиков было нетрудно: партнеры обзванивали клиентов, с которыми Любивый был знаком и раньше, а также ездили по городу. Как только замечали разбитую вывеску или вывеску с перегоревшими лампами на магазине или офисе, сразу звонили и предлагали свои услуги. Помимо оформления вывесок Любивый продолжал, как и на предыдущей работе, заниматься размещением рекламы. Вскоре клиенты стали приходить к ним сами. Поначалу преобладали шашлычные и чебуречные, вспоминает предприниматель. Потом стали обращаться более крупные компании – банки, рекламные агентства, автосалоны, промышленные предприятия, сетевые магазины. Сначала только воронежские, а потом и федеральные.

Операторы наружной рекламы обычно договариваются с крупными заказчиками через центральный офис в Москве или в другом городе, рассказывает Юлия Новичихина, менеджер воронежского подразделения крупного рекламного агентства «Дрим». Новичихина говорит, что ее компания занимается размещением наружной рекламы, а «Бюро рекламы» имеет сильные позиции в широкоформатной печати на баннерах. Любивый, вспоминает Новичихина, одним из первых начал предлагать в Воронеже услуги широкоформатной печати. «У него чутье на все новое и на незанятые рынки», – говорит она.

За восемь лет производственные и офисные площади «Бюро рекламы» увеличились до 750 кв. м. Партнеры купили фрезерные станки и станки для раскроя плотного материала, которым обтягивают объемные буквы для рекламы, открыли цех интерьерной и широкоформатной печати.

«Бюро рекламы» расширило ассортимент: к вывескам добавились светодиодные короба, стойки, панели и буквы для рекламы. Компания монтирует рекламные конструкции в Казани, Ростове, Москве и других городах. На предприятии работает 70 человек, его выручка в 2017 г. составила 120 млн руб.

На широкую ногу

В конце 2015 г., когда Любивый задумался о парикмахерской, «Бюро рекламы» приносило стабильный доход. На барбершоп нужно было около 5 млн руб. Половину суммы Любивый взял из рекламного бизнеса, а также обратился в банк за кредитом на 2,5 млн руб. Любивый уверяет, что получил кредит без проблем, так как раньше брал ссуды на покупку оборудования для «Бюро рекламы» и вовремя их вернул.

Барбершопы сейчас в моде, их открывается много, но и закрывается тоже много, говорит Наталья Давыдова, административный директор воронежского подразделения сети барбершопов Mr. Right, которые конкурируют в Воронеже с барбершопом Любивого. По ее словам, для открытия мужской парикмахерской в Воронеже требуется как минимум 3 млн руб., а рентабельность низкая, поскольку перечень услуг для мужчин-клиентов ограничен: стрижка головы и бороды, тонирование седины и иногда маникюр. К тому же мужчины всегда торопятся и на посещение салона у них отведено ограниченное время. Поэтому многие барбершопы либо закрываются, либо превращаются в обычную парикмахерскую для мужчин и женщин.

С самого начала предприниматель решил, что откроет дорогую парикмахерскую для мужчин, где стрижка будет стоить от 1200 руб., своего рода клуб с переговорной и кальянной. Он рассчитывал привлечь успешных мужчин среднего возраста – топ-менеджеров и предпринимателей. Любивый и Плотников хотели сделать барбершоп мужским клубом, где можно отдохнуть, поговорить о бизнесе, а заодно позаботиться о внешнем виде.

Охота на мастера

Любивый арендовал помещение в 100 кв. м в центре Воронежа за 100 000 руб. в месяц рядом с бизнес-центром, сделал ремонт, закупил оборудование, лично договорился с московскими дистрибуторами о поставках с московских складов средств по уходу и мужской парфюмерии. Затем он договорился с бизнес-центром о выделении барбершопу двух парковочных мест на парковке бизнес-центра за 10 000 руб. в месяц. Любивый сам выбирал мастеров-парикмахеров, нужны были люди высшей квалификации. Некоторых пришлось переманивать из других барбершопов. Для этого даже пришлось пойти на риск.

Например, предприниматель хотел нанять на работу мастера из крупной сети барбершопов Mr. Right. Но тот согласился лишь при условии, что Любивый выделит ему долю в компании. И в октябре 2015 г. компания «Мужской клуб» была зарегистрирована на Любивого и жену парикмахера на паритетных началах. Любивый говорит, что все шло хорошо до середины 2016 г., когда выяснилось, что мастер начал присваивать деньги фирмы. Любивый разорвал с ним отношения, вышел из состава учредителей ООО «Мужской клуб» и перевел все договоры с арендодателем, поставщиками и клиентами на Евгения Плотникова, который зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Официально дела барбершопа ведет Плотников, но друзья делят доходы по личной договоренности, рассказали партнеры.

Сейчас в барбершопе работает 15 человек, в том числе девять мастеров-парикмахеров, которым Любивый, как он утверждает, платит зарплату на 10 000 руб. выше средней на рынке – чтобы не уходили к конкурентам.

Бизнес-клуб

Алексей Ермилов, основатель крупнейшей в России сети барбершопов Chop-Chop, вспоминает, что еще несколько лет назад в барбершопах сети клиентам наливали виски и предлагали кальян в кальянной комнате. Однако, говорит Ермилов, это не помогло: мужчины все равно не хотели проводить в барбершопах более 40–50 мин и не воспринимали их как место отдыха. Барбершопы, как правило, открывают сами парикмахеры: они разбираются в деле и имеют клиентуру, но им не по силам превратить парикмахерскую в бизнес-клуб. В лучшем случае владелец барбершопа сам встречается там с друзьями и партнерами.

Первыми посетителями Men’s Club & Barbershop стали партнеры и клиенты Любивого и Плотникова по рекламному бизнесу, а также сотрудники компаний, расположенных в бизнес-центре.

Предприниматели вложили 200 000 руб. в наружную рекламу заведения, а также вышли на арендаторов бизнес-центра с предложением: дарить в качестве корпоративных подарков сотрудникам сертификаты на посещение барбершопа и покупку косметики. В 2016 г. выручка Men’s Club & Barbershop составила 800 000 руб., 20% приходятся на продажи дорогих средств по уходу, парфюма и машинок для стрижки бороды, а примерно 10% обеспечивают корпоративные клиенты.

У Олега Любивого получилось создать мужской клуб, считает клиент Любивого и основатель сети блинных «Блинчик» Василий Слащев. Он вспоминает, что несколько раз проводил в кальянной барбершопа переговоры со своими клиентами. По его словам, проводить переговоры в тихой кальянной удобнее, чем в ресторане.

Со временем Слащев стал клиентом не только барбершопа, но и «Бюро рекламы», и таких посетителей, по словам Любивого, в Men’s Club & Barbershop много – они приходят в барбершоп, знакомятся с Любивым и Плотниковым и скоро становятся клиентами рекламного бизнеса. Операционная рентабельность рекламного бизнеса – 15%, барбершопа – 10%, говорит предприниматель.

Куда расти

Бизнес рентабелен, но возможностей для дальнейшего развития в Воронеже нет, говорит предприниматель. Конкуренция между барбершопами обостряется, но клиентская аудитория очень ограниченна, объясняет Ермилов из Chop-Chop. В Москве, говорит он, стрижка в барбершопе стоит от 1800 до 2000 руб., в регионах – 1200 руб. Барбершопам трудно конкурировать с парикмахерскими, которые стригут мужчин за 600–800 руб., а то и за 200 руб. Дополнительные вложения в рекламу или в программы лояльности для клиентов не помогают. По словам Ермилова, заполняемость барбершопов Chop-Chop упала со 100% в 2011 г. до 75% в 2017 г.

Любивый признает, что не видит смысла открывать второй салон в Воронеже – это приведет лишь к размыванию клиентской аудитории. Он надеется расти за счет продажи франшизы в других городах. Недавно он продал первую франшизу за 100 000 руб. предпринимателю из Белгорода, родственнику одного из сотрудников. Предприниматель приезжал в Воронеж, и Любивый консультировал его по деталям вплоть до того, какие полотенца и мыло покупать. Сейчас предприниматель ищет партнеров.