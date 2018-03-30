Как заработать, отбеливая зубы на дому

Этот бизнес очень прибылен, но сложнее, чем кажется

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Нарт Тарба и Савелий Ашуба (на фото слева направо) сами ездят с чемоданчиками и лампами к клиентам Максим Стулов / Ведомости

25-летний Савелий Ашуба трудился аналитиком в небольшой инвестиционной компании и тяготился однообразием офисной службы. В конце 2016 г. он и его друг инженер-строитель Нарт Тарба решили: все надоело, пора открывать свой бизнес. У друзей на двоих было около 1 млн руб. накоплений, Ашуба зарабатывал примерно 100 000 руб. в месяц. Зимой 2016 г. он побывал в США и заметил, что в каждом молле стоит «островок» косметического отбеливания зубов: «Люди садятся в ряд, сидят с капами по 45 минут, мужчины, женщины, никто не стесняется». Молодые люди решили перенять американскую идею. Однако вроде бы простой бизнес оказался гораздо сложнее, нежели им представлялось вначале.

Моллы и чемоданчики

В начале 2017 г. Ашуба и Тарба стали обходить крупнейшие торговые центры, такие как «Европейский», «Атриум», «Метрополис», «Афимолл», «Авиапарк»: «Приходили незваные-нежданные, спрашивали, где администрация, прорывались через охрану, добивались аудиенции». Но расценки показались неподъемными: чтобы арендовать место для 7–8 кресел, нужно $7000 в месяц, говорит Тарба.

«Мы расстроились и придумали мобильный формат: клиент нажимает кнопку на сайте, мы приезжаем к нему, отбеливаем зубы и уезжаем», – говорит Ашуба. Придумали название – Emalica, стоимость процедуры – 5000 руб. Ашуба зарегистрировал ИП, партнеры делят прибыль пополам, но договоренности между ними устные.

При косметическом отбеливании, как и при стоматологическом, используются ультрафиолетовые лампы и гели с перекисью водорода или пероксидом карбамида, только в гораздо меньшей концентрации (4–6% против 25–40%), они не считаются медицинскими препаратами. Поэтому медицинская лицензия не требуется, объясняет Ашуба. Все просто: нанести на зубы активатор для подготовки полости, потом накапать в одноразовую капу гель и передать клиенту, включить лампу, повторить еще два раза.

Молодые люди стали искать поставщика материалов и вышли на новосибирского производителя гелей White & Smile. Она развивает сеть салонов отбеливания зубов по франшизе, под брендом White & Smile работает 250 точек, говорит исполнительный директор компании Евгения Устюгова. По ее словам, Emalica – один из нескольких десятков партнеров компании в Москве и Подмосковье, оказывающих услуги с выездом на дом.

Ашуба и Тарба купили у White & Smile лампу, гели, капы и спонжи на 100 процедур за 550 000 руб. В пакет входило обучение (дистанционное, по телефону и скайпу), сертификаты на гели и юридическая консультация.

В Общероссийском классификаторе услуг населению его нет, поэтому провайдеры называют услугу по-разному – либо консультацией, либо торговлей косметическими товарами, объясняет Александр Бубликов, представитель My Brilliant Smile. Emalica трактует отбеливание как консультации специалистов о порядке пользования технически сложными товарами с демонстрацией их в действии (код ОКУН 121113).

Юристы подсказали, что клиент Emalica должен заполнять анкету об отсутствии у него противопоказаний и давать письменное согласие на процедуру, как это требуют стоматологи.