Как экономист из Волжского освоил fast fashion

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Семен Пименов с детства мечтал модно одеваться Личный архив

Торговать 36-летний Семен Пименов научился на рынке. Он родился в городе Волжский Волгоградской области. Зарплаты у родителей были скромные. Но Семен учился в престижной школе и хотел выглядеть не хуже одноклассников. А у него были только перешитые дедушкины брюки, старый свитер и другие немодные вещи. На гардероб парень решил заработать сам. В 14 лет он начал торговать стройматериалами и сантехникой на рынке. Повзрослев, устроился продавцом в «Евросети». Денег на одежду хватало. «Я стал иконой стиля в Волжском», – шутит Семен. Когда ему исполнился 21 год, он уже управлял несколькими магазинами «Евросети» в Астрахани и Элисте. Пименов перебрался в Москву, его позвали в головной офис «Евросети». Там он учил продажам начинающих продавцов. Потом он перешел на работу в сеть фитнес-клубов, чтобы учить тренеров продавать персональные тренировки. Но сам Пименов мечтал продавать одежду.

В 2008 г. компания Bosco искала сотрудника для обучения персонала направления Bosco Sport. Семен пришел по объявлению и получил место. Это был его первый опыт в модном бизнесе. Но через год он покинул компанию, чтобы открыть собственный магазин на родине. На потребительский кредит в 2013 г. он открыл магазин одежды из Европы и Кореи «Лук». Сейчас у него швейное производство и сеть из шести магазинов на юге России. Выручка составляет 12 млн руб. в месяц, рентабельность по EBITDA – 25%, по словам Пименова.

Челнок из Волжского

В Волжском всего около 320 000 жителей. В 2009 г. в нем еще не было крупных магазинов вроде Zara и H&M. И Пименов решил открыть магазин мужской одежды. Но начинающий предприниматель числился безработным, и банки отказали в займах. На выручку пришел отчим, который взял кредит на неотложные нужды в 280 000 руб. Предприниматель снял помещение в непопулярном торговом центре, его посещали одни пенсионерки, шутит Пименов. Он надеялся, что в небольшом городе новости разлетятся быстро и придут серьезные покупатели. Магазин получил название «Первый модный». Одежду Семен закупал в Москве в шоурумах, на рынках и в розничных магазинах. Чтобы не рисковать, покупал немного. Выручка за первый месяц составила 45 000 руб. На руках осталось 18 000 руб.