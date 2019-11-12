Как правильно выбрать первую работу

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Варвара Гранкова

Самым эффективным инструментом управления рисками является постановка четких целей. Он же и самый сложный, так как большинство людей не знают, чего хотят. Я до сих пор восхищаюсь однокурсниками, которые в 22 года знали, что хотят быть аналитиками рынка акций, иметь троих детей и жить в пригороде. И все же большинство из нас не обладает подобной ясностью ни в 22, ни даже в 52 года. И в этом нет ничего страшного. Один из способов найти ответы – долго и усиленно думать о том, чего вы хотите от карьеры, а не намечать конкретные вехи и должности.

Некоторые призывают следовать за мечтой, другие говорят, что нужно получить хорошо оплачиваемую работу и завести интересные хобби. Я склоняюсь к варианту мечты, но с дозой реализма. Если вы мечтаете заняться художественной литературой, есть способы осуществить мечту, не становясь писателем. Вас привлекают творчество, самостоятельная работа? Возможно, все это можно получить, не пускаясь по рискованному пути написания романов, – в маркетинге, связях с общественностью, СМИ или преподавании.

Учитывайте риски, связанные с вашими целями. Как правило, вы можете столкнуться с двумя видами риска: идиосинкратическим (несистемным, свойственным только вам или конкретному месту работы) и систематическим (применимым к экономике в целом).

Пример идиосинкратического риска: вы работаете в компании, которая закрывается из-за плохого управления. Или вы сами уходите, так как вам не подходит ее культура. Этим риском можно управлять так же, как в области инвестиций: диверсифицируя навыки и варианты работы.