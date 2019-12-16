Почему российские компании заинтересовались концепцией устойчивого развития ООН

Цели устойчивого развития

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех

7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех

8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех

9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов

12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

13. Принятие срочных мер борьбы с изменением климата и его последствиями

14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия

16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

17. Создание возможностей для глобального партнерства в интересах устойчивого развития и активная работа по укреплению партнерства