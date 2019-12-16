Почему российские компании заинтересовались концепцией устойчивого развития ООН
В этом году рэнкинг изменился. В конкурсе участвовало 65 крупных компаний, но только 40 приняли участие в рэнкинге и боролись за звание лидера корпоративной благотворительности. Остальные 25 подавали заявки на участие только в номинациях. Список номинаций заметно изменился – теперь большинство посвящено устойчивому развитию. Часть номинаций прежняя (например, на лучшую программу в регионах присутствия компании), но добавилось «в контексте устойчивого развития».
36 из 40 участников рэнкинга подали заявки и в рэнкинг, и в номинации. Всего в номинации было подано 95 заявок: самое большое количество заявок (22 и 16 соответственно) в традиционные номинации: на лучшую программу на территориях присутствия (партнер – РСПП) и на лучшую программу, способствующую развитию инфраструктуры благотворительности (партнер – Минэк). Наименьшее количество заявок было подано в новые номинации: лучшая программа корпоративной благотворительности с использованием новых технологий (партнер – Московская школа управления «Сколково») и лучшая программа, способствующая гендерному равенству (ее учредил Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации).
Выбор цели
Концепция устойчивого развития, предложенная ООН, включает 17 целей. Они направлены на гармоничное развитие человечества, чтобы решались все социальные, экономические и политические проблемы и чтобы действия нынешних поколений не ставили под угрозу благополучие будущих поколений. По данным КПМГ, информацию о проектах устойчивого развития раскрывают в отчетности 73 из 100 крупнейших отечественных компаний. Мировой тренд бизнеса – социально ответственный подход, экологичное производство и безуглеродная экономика, и российские компании тоже этому следуют.
Цели устойчивого развития
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов
12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
13. Принятие срочных мер борьбы с изменением климата и его последствиями
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
17. Создание возможностей для глобального партнерства в интересах устойчивого развития и активная работа по укреплению партнерства
По данным заявок, каждая компания выбирает те цели устойчивого развития, которые лучше сочетаются с ее бизнес-моделью и позволяют ей благополучно развиваться, причиняя как можно меньше вреда и принося как можно больше пользы, говорит Марина Вашукова, исполнительный директор Национальной сети Глобального договора ООН в России и член жюри конкурса.
Однако к устойчивому развитию компании не всегда идут именно через благотворительные проекты, замечает Игорь Соболев, советник гендиректора Фонда президентских грантов (партнер конкурса). По его словам, многие компании, чтобы выполнить цели устойчивого развития, меняют операционные процессы, внедряют инновации, модернизируют производство, разрабатывают новые продукты и совершенствуют социальную политику.
С благотворительностью в наибольшей степени связаны: цель 4 (качественное образование), цель 11 (устойчивые города и населенные пункты), цель 17 (партнерство в интересах устойчивого развития) и частично цели 14 и 15 (сохранение морских экосистем и экосистем суши).
По его наблюдениям, в одной программе, как правило, сочетаются сразу несколько целей устойчивого развития, редко программа бывает нацелена на единственную цель.
Например, программы компании «Фосагро» реализуют сразу 10 целей устойчивого развития из 17, компания тратит на проекты КСО 2,5 млрд руб. в год, рассказала «Ведомостям» Зинаида Сахаутдинова, начальник управления по социальной политике и развитию внешних связей «Фосагро». На конкурс компания выставляла проект «Фосагро-школа», который, по словам Сахаутдиновой, соответствует целям устойчивого развития ООН № 4 (качественное образование) и № 8 (достойная работа и экономический рост).
В поддержку женщин
Первое место в новой гендерной номинации жюри присудило просветительской программе «Девушки и IT» компании IBМ Россия-СНГ, которая была запущена в 2015 г. Цель программы – привлечь к работе в IT и изучению точных наук как можно больше девушек. Компания обучает и поддерживает школьниц и студенток, интересующихся точными науками, организует их встречи с женщинами, сделавшими успешную карьеру в IT. Сотрудники IBМ на добровольных началах помогают школьницам сориентироваться в мире новых технологий и определиться с будущей профессией. По словам Ирины Ефремовой-Гарт, руководителя корпоративной социальной ответственности (КСО) IBM, студенток и школьниц учат технологиям и помогают развивать и лидерские качества. В 2018 г. в программе «Девушки и IT» приняли участие 574 человека, сотрудники компании создали восемь мастер-классов, 37 сотрудников стали волонтерами программы.
Второе место заняла программа компании Amway «Мама-предприниматель». По словам Анны Сошинской, президента благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», это обучающий проект, который помогает женщинам с маленькими детьми открыть свой бизнес. Недавно компания поняла, что самая уязвимая категория женщин на рынке труда – это многодетные мамы, мамы приемных детей и детей с особенностями развития. В 2019 г., рассказывает Сошинская, Amway провела тренинг по предпринимательству специально для таких женщин.
Жюри также присудило диплом программе Объединенной металлургической компании (ОМК) «Мужчины и женщины против насилия». Ольга Миронова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК, рассказывает, что проект ведет Нижегородский женский кризисный центр, который при поддержке компании работает с местным сообществом. Речь идет о борьбе с домашним насилием и его профилактике. ОМК начала поддерживать проект в 2018 г., в 2019 г. специалисты центра проводили беседы о профилактике насилия с педагогами школ, родителями и старшеклассниками города Выксы, где расположен один из заводов компании.
Бизнес – территориям
Очень много программ конкурса традиционно связано с развитием территорий присутствия компаний, говорит Вашукова. Наталья Зайцева из бизнес-школы Сколково отмечает, что заявки компаний по качеству можно разбить на три группы. Примерно 30% компаний попадают в категорию лидеров. У них прослеживается понятная связь между благотворительной программой, стратегией развития бизнеса и целями устойчивого развития. Это отражается как в целях и содержании программ, так и в наличии сквозных внутренних регламентов. Еще 40-50% компаний имеют сложившуюся практику социальных инвестиций, но сейчас занимаются сопоставлением своих программ с целями устойчивого развития и совершенствованием внутренних процедур. И наконец, еще 20-30% компаний заявляют о целях устойчивого развития, но делают это пока формально, их программы не носят системного характера. Эксперт полагает, что в дальнейшем компаниям следует уделять больше внимания оценке реального социального воздействия реализуемых программ и качественным изменениям в жизни благополучателей и в окружающей среде.
57,4 млрд руб.
потратили на корпоративную благотворительность 32 участника рэнкинга (предоставившие данные). В прошлом году 41 компания потратила меньше – 50,6 млрд руб.
Елена Шаталова, член жюри конкурса, отмечает, что компании научились лучше находить общий язык с местными властями, НКО и общественными организациями и проекты стали более эффективными, чем прежде. «Металлоинвест», программа которого называется «Наши городские инициативы», работает преимущественно в моногородах, где обычно все проблемы города помогает решать градообразующее предприятие, рассказывает представитель компании. Вместе с городскими властями и активистами компания в 2013 г. создала НКО «Центр комплексной ресоциализации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Эта организация помогает семьям Новотроицка: устраивает лекции и семинары для подростков, оказывает адресную социально-психологическую помощь семьям, проводит программы индивидуальной адаптации, вовлекает подростков в волонтерскую деятельность и т. п. Программа предусматривает помощь подросткам, женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профилактику сиротства (предотвращение отказов от новорожденных). Бюджет программы «Наши городские инициативы» за 2018 г. – 2 млн руб. А всего, по данным «Металлинвеста», в 2018 г. инвестиции компании во внешние социальные программы и благотворительность составили 5,3 млрд руб.
Компания «Еврохим» занимается развитием туризма. Она представила проект «Ковдор – столица Гипербореи». В Ковдоре расположено предприятие «Еврохима» – Ковдорский ГОК, и компания воспользовалась легендой о поисках в этих местах древней столицы загадочного государства Гиперборея, чтобы сделать маленький Ковдор центром исследовательского движения и туризма. Летом 2018 г. в Ковдоре проходил фестиваль «Гиперборея», а зимой город отмечал гиперборейский Новый год. В результате в городок с численностью населения 16 600 человек в 2018 г. приехало 3000 туристов.
Самым интересным грантовым проектом в регионах был признан грантовый конкурс компании «Сибур» «Формула хороших дел». По словам директора обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия «Сибура» Станислава Каспарова, программа запущена в 2016 г. Сейчас программа охватывает 23 региона и включает гранты местным НКО и социальным учреждениям, межрегиональные общественно значимые проекты и корпоративное волонтерство. В 2018 г. бюджет грантов составил 86,7 млн руб., а на грантовую поддержку волонтерских проектов было выделено 1,3 млн руб.
Будьте здоровы
В номинацию ООН (программы, способствующие достижению целей устойчивого развития в сфере здоровья) заявились 15 компаний. Первое место разделили две компании: КПМГ и «Янссен», подразделение Johnson & Johnson.
КПМГ запустила программу помощи детям в возрасте до трех лет с тяжелыми и множественными нарушениями развития «Уверенное начало» в 2017 г. Выяснилось, что в России нет программ раннего вмешательства, а в мире они существуют уже более 30 лет, рассказывает Юлия Богданова, старший менеджер КСО в КПМГ. Специалисты ходят к маленьким клиентам на дом и работают с ними по индивидуальной программе развития, каждые три месяца консультант оценивает результаты работы и совместно с родителями ставит новые цели. По словам Богдановой, за три года программа помогла более чем 350 детям, но это все равно менее 5% потребностей в программах раннего развития детей с нарушениями. Сейчас компания ищет провайдеров для создания инновационного многофункционального софта для программы, что позволит сделать ее более современной и удобной для родителей и участвующих в ней специалистов. В 2018–2019 гг. бюджет программы составил около 22 млн руб.
Программа КПМГ хорошо продумана, она создает четкий механизм доведения помощи до благополучателя, объясняет Константин Войцехович, советник регионального офиса объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. Он отметил, что номинация ООН в России стала более конкретной – она концентрируется на цели 3 (обеспечение здоровья и благополучия).
Воды и леопарды
В области экологии победила программа Росбанка по сбору дождевой воды в «Аптекарском огороде» МГУ. И вообще, у конкурсантов часто встречались программы, подчиненные шестой цели устойчивого развития (чистая вода и санитария), говорит Войцехович.
Система сбора устроена просто: на крышах оранжерей установлены специальные желоба. В них собирается дождевая вода, далее она поступает в подземные резервуары, где и накапливается. Основная часть этой воды используется для оранжерей, излишки идут на полив дендрария и поддержание уровня водоемов на прилегающей территории. По словам Екатерины Плужник, начальника отдела продвижения корпоративных проектов, спонсорства и КСО Росбанка, цель проекта – экономия до 30% водопроводной воды, сокращение энергопотребления, улучшение качества ухода за коллекциями благодаря более подходящей для этого воде.
Плужник рассказывает, что проект по сбору дождевой воды – это попытка посмотреть, как система использования возобновляемых ресурсов может работать в мегаполисе и условиях московского климата. Компания исследовала возможности для достижения целей № 11 (устойчивые города и населенные пункты), № 6 (чистая вода и санитария), № 12 (ответственное потребление и производство).
«Русгидро» (2-е место в номинации) занимается восстановлением популяции переднеазиатского леопарда в Северной Осетии. Проект стартовал в 2016 г. и включает мониторинг выпущенных на волю особей и создание благоприятных природных условий для восстановления популяции леопарда. Также из сделанного: создан волонтерский экологический отряд «Барс», проведены многочисленные исследования и экологический фестиваль «День кавказского барса» во Владикавказе.
Интересных программ в этом году было много, заключает Наталья Зайцева из «Сколково». Однако, говорит она, лишь программы 30–40% компаний были по-настоящему продуманными, т. е. заявленные цели устойчивого развития были глубоко интегрированы в их стратегию и корпоративную культуру. Программы большинства предлагали только общий план решения проблем. Но почти все программы имели недостаток: оценка воздействия на благополучателей и результативности программы чаще всего базировалась на опросах кого угодно, но только не самих благополучателей. Компании опрашивали местные власти, своих сотрудников, акционеров, но забывали спросить тех, кто воспользовался плодами их благотворительности. Поэтому оценка результатов проектов была поверхностной и недостаточно глубокой, говорит Зайцева.
Устойчивое развитие – международная концепция. И самыми продуманными оказались программы тех компаний, которые присутствуют на международных рынках, рассказывает Вашукова. Компаниям, которые работают только на российском рынке, возможно, не хватило экспертизы и знаний, говорит она.