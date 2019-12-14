На чем можно и нельзя экономить в кризисные времена
Несмотря на тяжелый опыт многих экономических кризисов, мы мало что знаем о том, как именно предприятия приспосабливают свою ресурсную базу к новым реалиям. Главная проблема экономического кризиса для стратегического управления заключается в том, что усиливается влияние ограниченности ресурсов. Компаниям приходится сокращать инвестиции и продавать некоторые имеющиеся активы, чтобы выжить в краткосрочной перспективе. Мы решили проанализировать, как компании корректировали свои стратегические инвестиции, а именно трудовые ресурсы, капитальные затраты, вложения в НИОКР и инвестиции, связанные с корпоративной социальной ответственностью (КСО). Если точнее, вопрос заключался в следующем: как компании изменяли свою ресурсную базу в условиях Великой рецессии 2007–2009 гг.? Делали ли они упор на сбережение ресурсов или на инвестирование? В каком направлении и в какой мере они изменили свои стратегические инвестиции с целью выживания или повышения конкурентоспособности?
Должны ли фирмы в среднем сокращать, сохранять на прежнем уровне или же наращивать свои вложения, само по себе не очевидно, поскольку экономический спад – это не только вызовы, но и возможности. С одной стороны, кризис может существенно подорвать способность фирмы к инвестициям из-за нехватки денег. В результате для поддержания денежного потока компания может пойти на увольнение сотрудников и продажу физических активов, отложить или вовсе свернуть свои научно-исследовательские проекты и отказаться от программ корпоративной благотворительности. Иными словами, компания может выбраться из кризиса путем экономии.