На чем можно и нельзя экономить в кризисные времена

Несмотря на тяжелый опыт многих экономических кризисов, мы мало что знаем о том, как именно предприятия приспосабливают свою ресурсную базу к новым реалиям. Главная проблема экономического кризиса для стратегического управления заключается в том, что усиливается влияние ограниченности ресурсов. Компаниям приходится сокращать инвестиции и продавать некоторые имеющиеся активы, чтобы выжить в краткосрочной перспективе. Мы решили проанализировать, как компании корректировали свои стратегические инвестиции, а именно трудовые ресурсы, капитальные затраты, вложения в НИОКР и инвестиции, связанные с корпоративной социальной ответственностью (КСО). Если точнее, вопрос заключался в следующем: как компании изменяли свою ресурсную базу в условиях Великой рецессии 2007–2009 гг.? Делали ли они упор на сбережение ресурсов или на инвестирование? В каком направлении и в какой мере они изменили свои стратегические инвестиции с целью выживания или повышения конкурентоспособности?