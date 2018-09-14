Как часто надо выпускать новые продукты

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Не надо быть аналитиком, чтобы понимать: выпуск новинок влияет на все аспекты деятельности организации – от дизайна и разработки до производства и маркетинга Варвара Гранкова

В начале осени Apple по традиции представляет новые модели iPhone, и это производит фурор на рынке потребительской электроники. Несмотря на то что Samsung и другие конкуренты намного чаще выводят продукты на рынок, именно смартфон Apple сделал своего производителя самой дорогой компанией мира. Профессор маркетинга из Университета штата Джорджия В. Кумар и его коллеги Амалеш Шарма и Алок Сабу, обнаружив этот парадокс, задумались: сколько продуктов нужно выпускать в заданный промежуток времени, чтобы повысить акционерную стоимость компании? Имеют ли значение порядок запуска новых продуктов (все сразу или по очереди) и их сходство с существующими?

Гипотеза

Не надо быть аналитиком, чтобы понимать: выпуск новинок влияет на все аспекты деятельности организации – от дизайна и разработки до производства и маркетинга. Выпуск множества новых продуктов порождает огромные затраты – это может подорвать доходность акций. А одновременный вывод на рынок нескольких продуктов создает слишком большую нагрузку на сотрудников и системы. Однако, ­изучив исследования, ­посвященные способности компаний быстро усваивать уроки предыдущих запусков, команда Кумара убедилась: ответы на ­поставленные вопросы зависят не только от затрат и наличия ресурсов. «Фирмы с высокими темпами вывода на рынок новой продукции не успевают оценивать результаты предыдущих запусков, извлекать уроки, анализировать и использовать выводы в коммерческих целях», – пишут ученые. Теоретически оптимально выбранный темп должен позволить компаниям на основе опыта каждого запуска улучшать последующие и в итоге повышать доход акционеров. Если эта гипотеза верна, решили исследователи, она должна найти эмпирическое подтверж­дение.