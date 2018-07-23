Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: Инновации для больших

Что мешает росту производительности

Плоды инноваций достаются крупным компаниям, выяснили экономисты
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Со времен промышленной революции инновации распространялись среди компаний и отраслей, стимулируя экономику. Но рост производительности замедлился, и экономисты считают, что обнаружили объяснение: крупные компании повышают свою производительность, а другие нет и разница все увеличивается. Таким образом, выгоду из глобализации и новых технологий извлекают в основном титаны мировой экономики.

Когда это началось?

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