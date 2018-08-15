Менеджмент / Управление

Зачем вдохновлять сотрудников на инновации

И что компания получит взамен
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Американская консалтинговая компания Great Place to Work опросила около 500 000 сотрудников в 800 публичных и частных компаниях, большинство из которых находится на территории США. Авторы исследования спрашивали у респондентов, как часто руководство вовлекает их в процесс принятия важных стратегических решений, чувствуют ли они заинтересованность менеджмента в их идеях и побуждает ли компания сотрудников пробовать новые подходы к работе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике