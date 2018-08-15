Зачем вдохновлять сотрудников на инновации
И что компания получит взамен
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Компаниям нужно более широко мыслить и более открыто воспринимать новые идеи и способы улучшения рабочих процессов
PhotoXPress
Американская консалтинговая компания Great Place to Work опросила около 500 000 сотрудников в 800 публичных и частных компаниях, большинство из которых находится на территории США. Авторы исследования спрашивали у респондентов, как часто руководство вовлекает их в процесс принятия важных стратегических решений, чувствуют ли они заинтересованность менеджмента в их идеях и побуждает ли компания сотрудников пробовать новые подходы к работе.
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