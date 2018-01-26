Как российские потребительские компании сотрудничают со стартапами

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Варвара Гранкова

В октябре 2017 г. на сайте социальных предпринимателей Impact Hub Moscow появилось объявление о совместной с компанией «Леруа Мерлен» программе «Точка сборки». Принять участие в ней мог любой, кто хотел создать нечто новое вместе с французским ритейлером: изделие для магазинов, или образовательный курс, или IT-систему для клиентов, поставщиков либо бизнес-процессов.

Обычно за инновациями «Леруа Мерлен» обращается к стартапам с готовыми разработками, рассказывает Ани Кочарян, автор «Точки сборки», но на сей раз решено было дорабатывать продукты и сервисы стартапов вместе с клиентами и сотрудниками «Леруа Мерлен». Из 74 заявок отобрали 10.

Программы вроде «Точки сборки» помогают создать корпоративную культуру для взаимодействия со стартапами, говорит Тимофей Головин, партнер и директор по корпоративным сервисам французского акселератора Numa Moscow (сотрудничает с «Леруа Мерлен»).

Потребительские компании в последние 2–3 года стали интересоваться стартапами: инновации помогают создавать новые продукты, увеличивать продажи и сокращать расходы, объясняет Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для ритейла и FMCG, но инновационные процессы в компаниях пока не настроены и тормозят работу со стартапами.

Любыми способами

Кочарян рассказывает, что главная цель «Точки сборки» как раз в том, чтобы развивать внутреннее предпринимательство. Идея родилась, когда сотрудник «Леруа Мерлен» придумал магазин малого формата «Леруа Мерлен квартира» – недавно такой открылся в Одинцове. В «Точке сборки» хотели участвовать 103 сотрудника «Леруа Мерлен», отобрано 35, их поделили на 10 команд, продолжает она. Команды создают прототипы из изделий, списанных «Леруа Мерлен», защищать проекты будут в мае. Стоимость «Точки сборки» Кочарян сравнивает с затратами на тренинги, но каковы они, не сообщает.

Компании работают не только с проектными командами – организуют конкурсы, хакатоны, тендеры и т. п., говорят эксперты. Очень редки корпоративные инкубаторы – компании не хотят сотрудничать со стартапами без продукта, замечает директор по развитию ФРИИ Евгений Борисов. Еще реже встречается самая сложная и дорогая форма – корпоративные венчурные фонды, они инвестируют в любые проекты, не только в те, что интересуют компанию, замечает Замир Шухов, гендиректор и партнер Global Venture Alliance (GVA).

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