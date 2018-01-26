Как российские потребительские компании сотрудничают со стартапами
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В октябре 2017 г. на сайте социальных предпринимателей Impact Hub Moscow появилось объявление о совместной с компанией «Леруа Мерлен» программе «Точка сборки». Принять участие в ней мог любой, кто хотел создать нечто новое вместе с французским ритейлером: изделие для магазинов, или образовательный курс, или IT-систему для клиентов, поставщиков либо бизнес-процессов.
Обычно за инновациями «Леруа Мерлен» обращается к стартапам с готовыми разработками, рассказывает Ани Кочарян, автор «Точки сборки», но на сей раз решено было дорабатывать продукты и сервисы стартапов вместе с клиентами и сотрудниками «Леруа Мерлен». Из 74 заявок отобрали 10.
Программы вроде «Точки сборки» помогают создать корпоративную культуру для взаимодействия со стартапами, говорит Тимофей Головин, партнер и директор по корпоративным сервисам французского акселератора Numa Moscow (сотрудничает с «Леруа Мерлен»).
Потребительские компании в последние 2–3 года стали интересоваться стартапами: инновации помогают создавать новые продукты, увеличивать продажи и сокращать расходы, объясняет Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для ритейла и FMCG, но инновационные процессы в компаниях пока не настроены и тормозят работу со стартапами.
Любыми способами
Кочарян рассказывает, что главная цель «Точки сборки» как раз в том, чтобы развивать внутреннее предпринимательство. Идея родилась, когда сотрудник «Леруа Мерлен» придумал магазин малого формата «Леруа Мерлен квартира» – недавно такой открылся в Одинцове. В «Точке сборки» хотели участвовать 103 сотрудника «Леруа Мерлен», отобрано 35, их поделили на 10 команд, продолжает она. Команды создают прототипы из изделий, списанных «Леруа Мерлен», защищать проекты будут в мае. Стоимость «Точки сборки» Кочарян сравнивает с затратами на тренинги, но каковы они, не сообщает.
Компании работают не только с проектными командами – организуют конкурсы, хакатоны, тендеры и т. п., говорят эксперты. Очень редки корпоративные инкубаторы – компании не хотят сотрудничать со стартапами без продукта, замечает директор по развитию ФРИИ Евгений Борисов. Еще реже встречается самая сложная и дорогая форма – корпоративные венчурные фонды, они инвестируют в любые проекты, не только в те, что интересуют компанию, замечает Замир Шухов, гендиректор и партнер Global Venture Alliance (GVA).
Смотрины
За стартапами компании часто обращаются во ФРИИ или «Сколково». В октябре 2017 г. ФРИИ провел сессию для «Почты России» и подобрал 11 проектов – в рекламе, мониторинге данных, электронной торговле, управлении персоналом и проч. Представитель «Почты России» не смог сказать, запущены ли какие-либо пилотные проекты.
ФРИИ сотрудничал и с X5 Retail Group. По словам Борисова, проект шел год. Как сообщил представитель X5, ритейлер изучил 350 проектов, половину взял на экспертизу. Пилотные проекты сеть начала с 20 стартапами, знает директор по стратегическому маркетингу Вадим Капустин: например, видеораспознавание выкладки товаров, анализ длины очередей и маршрутов покупателей в магазине. Сергей Захаров, гендиректор Cera Marketing, которая с середины 2017 г. делает пилотный проект – видеоаналитику в магазинах ритейлера, говорит, что сеть ничего не платит, но это частая ситуация при сотрудничестве с крупной компанией.
А Денис Шпак, основатель проекта Mobile Agent, предложил X5 новую модель аренды персонала и сетует, что X5 взяла паузу, сославшись на внутренние процедуры. Андрей Ковтун, основатель сервиса «Мой график», объяснил, что X5 интересны сервисы рабочего графика и ритейлер рассматривает множество решений, переговоры идут медленно. Представитель X5 переговоры не комментирует, но говорит, что компания активно разрабатывает процедуры интеграции инноваций во внутренние процессы.
Тендеры
Как рассказывает директор по IT сети «М.видео» Сергей Сергеев, тендеры проводятся обычно под конкретные задачи компании. «М.видео» оценивает стартапы по трем параметрам, перечисляет он: техническая зрелость, легкость интеграции, стоимость внедрения и владения. «М.видео» за пилотные проекты платит. Например, компания выбрала систему учета рабочего времени по биометрическим данным стартапа Timebook: идентификация по фотографии понравилась сотрудникам больше других вариантов, а стоимость внедрения была невысока. Гендиректор Timebook Павел Конозаков рассказал, что работает еще и с «Лентой» и «Ашаном», оба ритейлера это подтвердили. Сергеев считает успешным внедрение технологии Timebook и сообщает, что «М.видео» кроме тендеров сотрудничает с акселераторами и венчурными фондами, проводит хакатоны и битвы стартапов.
Акселераторы
Первым и пока самым крупным акселератором стартапов в России стал «Мега Accelerator», который создали IKEA Centres Russia и GVA Launch Gurus. В нем приняли участие 10 команд, победителем стал стартап SensArt с технологией Surfancy, которая позволяет превратить любую поверхность в сенсорный экран, рассказывает Милен Генчев, генеральный директор IKEA Centres Russia и куратор проекта «Мега Accelerator». По его словам, победитель получил 3,5 млн руб. и возможность реализовать свой проект в торговых центрах «Мега». Но главный итог – за время работы акселератора российская IKEA создала сильную команду и показала рынку, что в России можно успешно внедрять инновации, говорит Шухов. В сентябре 2017 г. IKEA Centres Russia и GVA запустили еще один акселератор. По словам Генчева, семь команд протестировали свои продукты в торговых центрах «Мега» и магазинах ИKEA, а победитель, стартап Beesender, решение которого позволяет обучать и контролировать компетенции сотрудников компании с помощью чат-ботов, получил 2 млн руб. на реализацию идеи.
В 2016 г. совместно с GVA корпоративный акселератор запустила Faberlic и отобрала пять заявок из 250. По словам представителя Faberlic, продукты победителей еще не внедрены в массовое производство – нужна технологическая подготовка. На стартапы Faberlic потратила в 2016 г. 400 млн руб. (2% годовой выручки).
В апреле 2017 г. PepsiCo выбрала для корпоративного акселератора PepsiCo Lab 24 проекта из более чем 500 заявок. По словам Ильи Мальцева, руководителя PepsiCo Lab, половина участников разрабатывала продукты питания и напитки, другая – информационные технологии, сейчас начался этап пилотных проектов (в IT) и тестирования спроса (продукты питания).
В июне 2017 г. запустил акселератор ритейлер «Дикси». IT-директор «Дикси» Владимир Муравьев рассказывает, что компания планировала вкладывать до 1 млн руб. в идею или прототип, чтобы довести его до промышленного варианта. «Дикси» из 80 заявок протестировала 15 и выбрала восемь. Один из финалистов – Goodscan – предложил технологию распознавания товаров на складе, которая, по словам Муравьева, «Дикси» очень нужна. Ритейлер вложил в разработку 400 000 руб. Денис Ефремчик, сооснователь Goodscan, сообщил, что компания дорабатывает продукт и анализирует данные «Дикси», тестирование начнется в феврале-марте. Муравьев говорит, что если тестирование даст реальный результат, то «Дикси», скорее всего, купит технологию.
Не верят и не понимают
Компании декларируют готовность сотрудничать со стартапами, но затрудняются рассказать о результате – они не готовы к работе со стартапами, считает Борисов, мешают бюрократия и нечеткое понимание целей. Редко в какой компании стартапами занимается отдельное подразделение или директор по инновациям, знает Борисов. Компании не понимают, что лучше выделять под инновации бюджет, команду и вводить для менеджеров KPI по внедрению инноваций, объясняет Стрелова.
Бывает, что в компании не верят в способность стартапа сделать что-то лучше, чем принято в отрасли, и не хотят рисковать, рассказывает Шухов: пытаются рассчитать возврат инвестиций, но быстро понимают, что стартап не может ничего гарантировать. Приходится объяснять, продолжает он, что открытые инновации – более дешевый и быстрый способ модернизации, чем создание инновационной структуры внутри компании.
По наблюдениям директора по развитию банка «Санкт-Петербург» Михаила Гаврилова, менеджеры среднего звена не понимают, зачем нужны нововведения, и не хотят тратить усилия на дело, где легко ошибиться. «Мне пришлось объяснять, что за ошибки не будут ругать, а за успехи в сотрудничестве со стартапами похвалят. Тогда дело сдвинулось с мертвой точки», – заключает Гаврилов.