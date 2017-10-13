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Максин Келли
Предпринимательство
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Где стартапу лучше

Где стартапу лучше – в акселераторе, инкубаторе или технопарке?

Лучше там, где не только дадут деньги, но и поддержат

Многие предприниматели Европы считают участие в акселераторах, инкубаторах или технопарках своего рода пропуском к будущему успеху. По недавним подсчетам фонда Nesta, в одной только Великобритании насчитываются 205 инкубаторов и 163 акселератора стартапов. Однако отличия между акселераторами, инкубаторами и хабами (технопарками) постепенно стираются, и предпринимателям трудно решить, какой формат будет выгоден для них.

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