Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Где стартапу лучше
Где стартапу лучше – в акселераторе, инкубаторе или технопарке?
Лучше там, где не только дадут деньги, но и поддержат
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Комиссия за участие в программе или доля в компании, которую нужно будет уступить в обмен на участие, может оказаться слишком велика
Сергей Портер / Ведомости
Многие предприниматели Европы считают участие в акселераторах, инкубаторах или технопарках своего рода пропуском к будущему успеху. По недавним подсчетам фонда Nesta, в одной только Великобритании насчитываются 205 инкубаторов и 163 акселератора стартапов. Однако отличия между акселераторами, инкубаторами и хабами (технопарками) постепенно стираются, и предпринимателям трудно решить, какой формат будет выгоден для них.
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