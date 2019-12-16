Почему малому бизнесу вредно дружить с властями
Хотя китайский рынок уже прошел долгий путь становления, китайским предпринимателям все еще приходится иметь дело с институциональным вакуумом – т. е. с отсутствием сильных посредников между ними и рынком, способных обеспечить беспрепятственное ведение бизнеса. Обычно предприниматели видят выход в налаживании тесных связей с местными властями. Как показал опрос представителей китайского малого и среднего бизнеса, проведенный Всемирным банком и китайским Департаментом малого и среднего предпринимательства, в 54% китайских стартапов из сектора b2b в команде есть ответственный за связи с местными органами власти.
Совместно с Лин Ян и Сяобинем Хэ из Университета Цинхуа мы установили, что сильные политические связи могут оказаться для новых китайских b2b-предприятий палкой о двух концах. Хотя их наличие повышает доверие к стартапу и дает доступ к ресурсам и выход на поставщиков, переговорные позиции такой организации тоже усиливаются, что может и отпугнуть потенциальных клиентов, которые предпочли бы иметь дело с более слабым партнером. В подобных цепях поставок покупатели обычно хотят иметь контроль над стартапами – так они смогут требовать более низких цен, удобных условий доставки и преференций вроде совместного ведения рисковых продуктовых разработок. Стартап с политическими связями может отпугнуть покупателей: его будет трудно контролировать. Таким образом, имеет смысл тщательно взвесить плюсы и минусы административного ресурса на начальной стадии развития бизнеса.
Респондентами были представители 337 частных стартапов, созданных не более восьми лет назад, в основном b2b-предприятия в промышленности. Обычно в команде основателей есть человек со связями во власти, возможно ранее работавший в госструктурах, и ему поручено выстраивать отношения с государством. Его задачи – приглашать представителей местной власти посетить новое предприятие и разъяснять им ключевые аспекты бизнеса; помогать в организации отраслевых выставок или создавать платформу для привлечения необходимых ресурсов, партнеров или зарубежных инвесторов; а также обсуждать возможности участия компании в государственных инфраструктурных проектах или местных программах занятости.