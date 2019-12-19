Как заработать 120 млн рублей на смесях из рыбы и овощей
Идею для бизнеса Андрей Филичев и Екатерина Холопова почерпнули в новостях Bloomberg. 32-летний Филичев трудился креативным директором в небольшом рекламном агентстве, а 28-летняя Холопова, инженер по образованию, работала консультантом в международной компании. Они прочитали, что в США начался бум салатов и закусок в картонных мисках. Этот тренд неизбежно дойдет до России, подумали Холопова и Филичев. Они протестировали идею на гастрономических фестивалях столицы, сами стояли у плиты. Готовили смузи и гавайские закуски – так называемые поке, популярные у серферов. Это сырая рыба в маринаде и овощи, нарезанные кубиками и выложенные в общей посуде по отдельности, без перемешивания.
Прибыль на ярмарках была небольшой, но стабильной. И в 2018 г. Холопова и Филичев уволились с работы и открыли кафе Soul in the Bowl. Сейчас в Москве работает их собственная фабрика-кухня и три точки на фудмаркетах: в «Москва-сити», в гастрономическом квартале «Депо» и на фудкорте универмага «Цветной». За полтора года выручка составила 120 млн руб.
Суп из смузи
Основа меню Soul in the Bowl – поке и смузи. Холопова и Филичев попробовали их в отпуске, во время поездки в Азию в 2016 г. На Бали им понравились смузи, украшенные кусочками ягод, бананов, орехами, злаками и др. Разливали его как суп, прямо в миски (блюдо называется смузи-боул, от английского bowl – миска). По вкусу смузи-боулы напоминали подтаявший сорбет, рассказывает Холопова. На Бали смузи в мисках пользуется спросом, оно охлаждает в жару и аппетитно выглядит на фотографиях. Но начинающие рестораторы засомневались, что в Москве кто-то будет покупать такой прохладительный десерт зимой. Холопова и Филичев стали искать блюдо, которое могло бы стать основным в меню. Они съездили в Сингапур и Малайзию (в статье Bloomberg говорилось, что там тоже популярны поке) и попробовали эту сытную гавайскую закуску, которую также подают и как основное блюдо. Это то, что нужно, решили Холопова и Филичев.