Что нужно студентам от вузов в XXI веке
Работодатели озадаченно вглядываются в пропасть между необходимыми им навыками и навыками, которые могут им предложить потенциальные сотрудники. По данным Всемирного экономического форума, чуть менее 30% компаний считают, что у них есть нужные кадры в области цифровых технологий, а опрос The Wall Street Journal показал, что 89% руководителей с трудом подбирают кандидатов с требуемым набором таких социально-психологических навыков, как командная работа, умение общаться и адаптивность.
Высшему образованию только предстоит выйти на новый уровень и преодолеть этот разрыв. Огромное количество студентов мало что могут вынести из обучения, и слишком многие – 40% – не осваивают четырехлетние программы за шесть лет.
Одна из причин таких неубедительных результатов состоит в том, что учебные заведения не понимают, чего учащиеся надеются достичь, поступая в университет. Иными словами, вузы не рассматривали задачу, которую ставили перед собой поступающие.
Профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен сформулировал теорию Jobs to Be Done («Задачи, которые должны быть выполнены»). В своей книге «Закон успешных инноваций. Зачем клиент «нанимает» ваш продукт и как знание об этом помогает новым разработкам» он пишет: «Приобретая продукт, мы, по сути, «подряжаем» его для выполнения той или иной работы», т. е. мы стремимся добиться результата в какой-то жизненной ситуации.