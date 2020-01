Что нужно студентам от вузов в XXI веке

Профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен сформулировал теорию Jobs to Be Done («Задачи, которые должны быть выполнены»). В своей книге «Закон успешных инноваций. Зачем клиент «нанимает» ваш продукт и как знание об этом помогает новым разработкам» он пишет: «Приобретая продукт, мы, по сути, «подряжаем» его для выполнения той или иной работы», т. е. мы стремимся добиться результата в какой-то жизненной ситуации.