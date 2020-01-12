Что нужно студентам от вузов в XXI веке

Работодатели озадаченно вглядываются в пропасть между необходимыми им навыками и навыками, которые могут им предложить потенциальные сотрудники. По данным Всемирного экономического форума, чуть менее 30% компаний считают, что у них есть нужные кадры в области цифровых технологий, а опрос The Wall Street Journal показал, что 89% руководителей с трудом подбирают кандидатов с требуемым набором таких социально-психологических навыков, как командная работа, умение общаться и адаптивность.