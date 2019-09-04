Как бизнесу работать с университетами
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Сегодня сотрудничество с вузами могут позволить себе не только корпорации. С чего лучше начинать малому или среднему бизнесу?
Сегодня сотрудничество с вузами могут позволить себе не только корпорации, но даже средний и малый бизнес. Ниже несколько советов, как компании наладить отношения с университетами, найти контакт со студентами и ректоратом и не наделать ошибок.
1. Определите, зачем вы идете в академическую среду. Образовательные проекты работодателей и университетов помогают совместно решить проблемы нехватки квалифицированных специалистов и трудоустройства выпускников. Эффективнее подключаться к процессу образования еще в стенах университета: это экономит бизнесу не только время на обучение и адаптацию специалиста, но и до 20% затрат на поиск и привлечение сотрудников. К тому же учебное заведение может дать бизнесу доступ к своей инфраструктуре, помочь с проведением исследования или стать клиентом компании.
2. Подумайте, чем заинтересовать вуз. Речь не только о финансировании – учебным заведениям часто важнее получить доступ к знаниям и технологиям бизнеса и приобрести надежного партнера среди работодателей. Преподаватели из бизнеса привлекают в вуз абитуриентов, а студенты, которые учатся на актуальных кейсах бизнеса, получают более высокую квалификацию.
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