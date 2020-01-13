Что мешает увольнять некомпетентных начальников

Недавно с этой проблемой столкнулся президент подразделения в крупной производственной компании. Назовем его Кайл. Один из вице-президентов по продажам вот уже третий квартал подряд не выполняет план. В помощь ему отрядили наставника, выделили дополнительные ресурсы, но выправить ситуацию так и не получилось. Сотрудники, закрепленные за регионом, которым управлял этот вице-президент, начали увольняться. Логично было бы снять вице-президента с должности сразу, но Кайл никак не мог на это решиться. «Хочу дать ему еще один шанс, – говорил он. – Разве плохо, что мне хочется сделать все, чтобы у него наконец получилось?»