Что мешает увольнять некомпетентных начальников
Не многие решения даются топ-менеджерам так же тяжело, как увольнение кого-то из их команды. Даже самые рискованные инновации, массовые сокращения и крупные поглощения не вызывают столько душевных терзаний, как необходимость расстаться с кем-то из старших руководителей.
Недавно с этой проблемой столкнулся президент подразделения в крупной производственной компании. Назовем его Кайл. Один из вице-президентов по продажам вот уже третий квартал подряд не выполняет план. В помощь ему отрядили наставника, выделили дополнительные ресурсы, но выправить ситуацию так и не получилось. Сотрудники, закрепленные за регионом, которым управлял этот вице-президент, начали увольняться. Логично было бы снять вице-президента с должности сразу, но Кайл никак не мог на это решиться. «Хочу дать ему еще один шанс, – говорил он. – Разве плохо, что мне хочется сделать все, чтобы у него наконец получилось?»
В этом Кайл не одинок, а ведь ему как главе одного из самых успешных подразделений постоянно приходится принимать трудные решения. Увольнять людей непросто, в том числе и с эмоциональной точки зрения. Но избегать этого решения – лишь оттягивать неизбежное и усугублять последствия неэффективной работы на ответственной должности.
По опыту работы с топ-менеджерами я выделил пять поведенческих стереотипов, которые часто мешают принять тяжелое, но нужное решение. Их нужно вовремя распознать и скорректировать, иначе ваша нерешительность принесет только ущерб.