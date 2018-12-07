Менеджмент / Карьера

Что делать руководителю после серьезной неудачи

Чтобы его карьера не рухнула, а, наоборот, стала развиваться
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Результаты исследования CEO Genome, основанного на данных о 2600 руководителей за 10 лет, говорят о том, что практически половина из них (45%) хотя бы раз в жизни сталкивалась со значительной неудачей (например, с увольнением, срывом крупной сделки или неудачным приобретением). Несмотря на это, 78% участников исследования в конечном итоге смогли занять должность гендиректора.

Мы детально проанализировали карьеру 360 участников исследования. 18% топ-менеджеров прошли через увольнение – то, что многие считают худшим сценарием развития событий. При этом большинство участников потеряли работу, уже занимая сравнительно высокую должность (только 17% из уволенных потеряли работу в течение первых 10 лет трудовой деятельности).

Увольнение или сокращение не всегда катастрофически сказывается на карьерных перспективах руководителей. 68% руководителей из нашей выборки нашли новую работу в течение полугода. Еще 24% оказались на новой должности уже к концу года. И в 91% случаев это была должность того же или даже более высокого уровня.

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