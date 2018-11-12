Почему женщинам-руководителям нельзя ошибаться

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Варвара Гранкова

Карьера женщин на руководящих позициях часто продвигается с трудом, и эта проблема широко обсуждается. Но гораздо реже говорят об основной причине этого явления – о том, что ошибкам женщин в работе часто придают излишнее значение, а наказание за них бывает чрезмерным. В то же время начальство нередко игнорирует промахи мужчин, указывают исследователи, консультанты и тренеры по лидерству.

«Стоит женщине сделать одну-единственную ошибку – и ее карьера стопорится. А мужчины допускают множество промахов без всяких последствий для карьеры», – говорит Джоэль Эмерсон, генеральный директор консалтинговой фирмы Paradigm, специализирующейся на стратегиях диверсификации персонала. Например, после смерти одного пациента на 54% сократилось количество направлений к женщинам-хирургам, которые терапевты выдавали больным, а хирурги-мужчины в этой ситуации не пострадали и продолжали принимать столько же пациентов, сколько и раньше, сообщается в гарвардском отчете 2017 г. о работе 9140 американских хирургов.

«Пол работника влияет на наше восприятие его достижений», – говорит автор исследования Хитер Сарсонс, научный сотрудник Rotman School of Management Университета Торонто. Эксперты утверждают, что в корпоративной среде женщин воспринимают более критично как мужчины, так и женщины-коллеги. К ним часто предъявляют двойственные и противоречивые требования. Если женщина ведет совместную работу с коллегами, ее не воспринимают как сильного лидера. Слишком напористых женщин, напротив, считают недостаточно женственными.

Женщинам часто приходится выбирать, нравиться коллегам или считаться среди них компетентной. Например, многим кажется, что слишком разговорчивая женщина-директор меньше подходит для своей должности, чем не менее болтливый мужчина, показало исследование Виктории Бресколл из Yale School of Management. Участники исследования читали статью о вымышленном болтливом или немногословном директоре, а затем оценивали его или ее профессиональную пригодность.