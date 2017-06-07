Женщины-гендиректора зарабатывают больше мужчин

Женщин-гендиректоров меньшинство, но зарабатывают они больше мужчин Katemangostar/Freepik

Женщины во главе крупнейших корпораций США зарабатывают больше, чем мужчины, на протяжении шести из семи последних лет, однако с 2014 г. разрыв начал сокращаться. Это объясняется несколькими причинами, в том числе хорошими финансовыми результатами возглавляемых женщинами компаний в последние годы, а также тем, что некоторые женщины-руководители успешно проводят в компаниях жесткие реформы. Медианное вознаграждение 21 женщины-руководителя в 2016 г. составило $13,8 млн против $11,6 млн для 382 директоров-мужчин. В расчет брались выплаты только директорам, занимавшим свою должность на протяжении полного года. До вершин карьерной лестницы добираются очень немногие женщины. Те, кому это удается, – суперзвезды, преодолевшие множество препятствий на пути к руководству компанией из S&P 500, говорят эксперты.

Общее количество женщин, занимающих высшие руководящие посты в компаниях из S&P 500, остается практически неизменным за все годы исследований и в 2016 г. составляло 28, включая семь женщин-руководителей, в прошлом году ушедших в отставку или пришедших на эту должность и не проработавших полного года. Это примерно 5% от общего числа гендиректоров. Однако впервые за 28-летнюю историю исследований WSJ в 2016 г. в десятку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров во всей выборке попали три женщины: Мег Уитман из Hewlett Packard Enterprise, Вирджиния Рометти из International Business Machines (IBM) и Индра Нуйи из PepsiCo.