Чем опасны разговоры сотрудников в кулуарах
Людям свойственно ворчать по поводу начальника, скучных собраний или бестолковых, на их взгляд, указаний сверху. Подобное ворчание не причиняет никакого вреда: всем иногда нужно выпустить пар.
Но очень плохо для организации, когда большинство обсуждений по важным вопросам проходят в частном порядке, а не на официальных встречах, где можно вдумчиво подойти к решению проблем при участии тех, кто уполномочен менять курс.
Например, недавно стало известно, что скандалу, вызванному двумя крушениями самолетов Boeing 737 Max, предшествовала целая эпидемия частных обсуждений этого лайнера в компании. В личной переписке сотрудники активно выражали тревогу по поводу Max на стадии его разработки и с нескрываемым презрением отзывались о некоторых принимаемых решениях, применяемых технологиях и даже клиентах компании. 117 страниц внутренней переписки, недавно переданных в конгресс США, рисуют картину гибельной культуры Boeing, нашедшей отражение в многочисленных частных обсуждениях. Сотрудники компании называли авиакомпании, пользующиеся услугами Boeing, некомпетентными и не стеснялись в выражениях в адрес регулирующих органов и высшего руководства.
Как выразился известный пилот, командир воздушного судна «Салли» Чесли Салленбергер в The New York Times, «мы уже видели это кино в местах вроде Enron».