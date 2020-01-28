Чем опасны разговоры сотрудников в кулуарах

Например, недавно стало известно, что скандалу, вызванному двумя крушениями самолетов Boeing 737 Max, предшествовала целая эпидемия частных обсуждений этого лайнера в компании. В личной переписке сотрудники активно выражали тревогу по поводу Max на стадии его разработки и с нескрываемым презрением отзывались о некоторых принимаемых решениях, применяемых технологиях и даже клиентах компании. 117 страниц внутренней переписки, недавно переданных в конгресс США, рисуют картину гибельной культуры Boeing, нашедшей отражение в многочисленных частных обсуждениях. Сотрудники компании называли авиакомпании, пользующиеся услугами Boeing, некомпетентными и не стеснялись в выражениях в адрес регулирующих органов и высшего руководства.