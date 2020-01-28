Менеджмент

Чем опасны разговоры сотрудников в кулуарах

Пока топ-менеджмент компании почивает на лаврах
Эми Эдмондсон
Людям свойственно ворчать по поводу начальника, скучных собраний или бестолковых, на их взгляд, указаний сверху /Варвара Гранкова для Ведомостей

Людям свойственно ворчать по поводу начальника, скучных собраний или бестолковых, на их взгляд, указаний сверху. Подобное ворчание не причиняет никакого вреда: всем иногда нужно выпустить пар.

Но очень плохо для организации, когда большинство обсуждений по важным вопросам проходят в частном порядке, а не на официальных встречах, где можно вдумчиво подойти к решению проблем при участии тех, кто уполномочен менять курс.

Например, недавно стало известно, что скандалу, вызванному двумя крушениями самолетов Boeing 737 Max, предшествовала целая эпидемия частных обсуждений этого лайнера в компании. В личной переписке сотрудники активно выражали тревогу по поводу Max на стадии его разработки и с нескрываемым презрением отзывались о некоторых принимаемых решениях, применяемых технологиях и даже клиентах компании. 117 страниц внутренней переписки, недавно переданных в конгресс США, рисуют картину гибельной культуры Boeing, нашедшей отражение в многочисленных частных обсуждениях. Сотрудники компании называли авиакомпании, пользующиеся услугами Boeing, некомпетентными и не стеснялись в выражениях в адрес регулирующих органов и высшего руководства.

Как выразился известный пилот, командир воздушного судна «Салли» Чесли Салленбергер в The New York Times, «мы уже видели это кино в местах вроде Enron».

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